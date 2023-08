Google pagou para a Apple hackear o Chrome e deixa brasileiros assustados; veja o motivo

O Google e a Apple são duas gigantes da tecnologia que competem em diversos aspectos, mas recentemente ocorreu uma situação inusitada: o Google pagou à Apple por uma descoberta de vulnerabilidade no navegador Chrome. Essa notícia causou surpresa e preocupação entre os brasileiros, que se perguntam como isso foi possível e quais são as suas consequências. Assim, vamos explorar os detalhes desse acontecimento e explicar por que os brasileiros estão preocupados com essa situação.

O que é a vulnerabilidade Apple SEAR?

A equipe de engenharia e arquitetura de segurança da Apple, conhecida como SEAR, é responsável por garantir a segurança do sistema operacional em todos os produtos da empresa. Essa equipe é reconhecida por descobrir vulnerabilidades em dispositivos como o iOS e, quando encontram algo relacionado a produtos de terceiros, realizam uma divulgação responsável. Foi durante esse processo que a equipe da Apple descobriu uma vulnerabilidade de alta gravidade no Chrome, o navegador do Google.

O Google reconheceu a descoberta da equipe da Apple e recompensou os membros do grupo com uma quantia de US$ 15 mil. Embora possa parecer estranho à primeira vista, o fato de o Google pagar a Apple por hackear a segurança do Chrome é, na verdade, algo positivo. Isso demonstra a importância que o Google atribui à segurança de seu navegador e sua disposição em recompensar aqueles que ajudam a identificar e corrigir possíveis vulnerabilidades.

A repercussão no Brasil

A notícia de que o Google pagou a Apple por uma vulnerabilidade no Chrome gerou preocupação entre os brasileiros. Grande parte dessa preocupação se deve ao fato de que o Chrome é um dos navegadores mais populares no país, sendo amplamente utilizado tanto em computadores quanto em dispositivos móveis. Os brasileiros estão preocupados com a segurança de suas informações pessoais e bancárias, uma vez que o Chrome é frequentemente utilizado para acessar serviços online sensíveis, como internet banking e compras online.

No entanto, é importante ressaltar que o Google já lançou uma atualização para corrigir a vulnerabilidade descoberta pela equipe da Apple. Essa atualização foi disponibilizada automaticamente para os usuários do Chrome e, para garantir a proteção contra possíveis exposições a vulnerabilidades, é recomendado reiniciar o navegador após a instalação da atualização.

Diferenças entre ChatGPT e Bard

Além da polêmica envolvendo a vulnerabilidade no Chrome, o Google tem se destacado em outras áreas da tecnologia. Duas de suas inovações recentes são o ChatGPT e o Bard, plataformas que utilizam inteligência artificial para gerar textos e conversar com os usuários. Vamos analisar algumas diferenças entre essas duas ferramentas.

O ChatGPT, desenvolvido pela OpenAI, possui algumas limitações em seu histórico de busca, não permitindo a busca por informações recentes com alcance além de 2021. Já o Bard, plataforma do Google, consegue acessar informações em tempo real da internet e conectar os usuários aos mecanismos de busca da empresa.



O Bard, segundo o próprio Google, conta com especialistas, legisladores e reguladores em sua equipe. Já o ChatGPT, embora funcione em português, ainda não possui uma equipe dedicada no Brasil.

O ChatGPT foi projetado especificamente para a conversação, enquanto o Bard é um modelo de geração de textos mais amplo, podendo ser utilizado para tarefas de conversação, narração de histórias e redação de código.

O Bard foi treinado com uma combinação de aprendizado supervisionado e auto-supervisionado, resultando em menos feedback humano direto sobre as respostas. Já o ChatGPT foi treinado usando uma abordagem de aprendizado supervisionado, na qual os humanos fornecem respostas modeladas durante o treinamento.

O ChatGPT entende o contexto, mas de forma limitada. Já o Bard compreende o contexto de forma mais sofisticada, o que o permite criar narrativas mais coesas.

Tanto o Bard quanto o ChatGPT são customizáveis, porém, o Bard oferece mais possibilidades de customização, incluindo a determinação de tarefas específicas.