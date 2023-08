GOOGLE TV: você conhece? Como funciona?

Você já ouviu falar sobre o Google TV? É uma espécie de HUB com várias funções e centraliza inúmeras plataformas de streaming em apenas um lugar. Então, entenda o que é e como ela funciona.

Nos últimos anos, a forma que as pessoas consomem conteúdo de entretenimento tem mudado e passado por uma revolução digital. Portanto, para se adaptar às novas necessidades, uma das inovações criadas é o Google TV.

O dispositivo combina o que há de melhor entre os streaming com a busca online e interatividade. Assim, entenda a seguir o que esse produto Google pode te oferecer em relação a filmes, séries e programas de TV.

O que é Google TV?

A princípio, você deve entender o que é o Google TV. Ou seja, nada mais é do que uma plataforma de entretenimento desenvolvida pela grande empresa de tecnologia. Portanto, ela não é um dispositivo físico.

Entenda que é um software que integra diversos serviços de streaming, bem como, aplicativo e canais de televisão, que proporcionam aos telespectadores uma experiência de entretenimento única e personalizada.



Você também pode gostar:

De modo geral, a ideia do Google TV é simplificar a maneira como as pessoas consomem, acessam e descobrem o conteúdo, independente de qual seja a plataforma de origem.

Como ela funciona?

Pode-se dizer que é como uma camada de software em que disponibiliza aos cliente vários dispositivos de streaming, como set-top boxes e as smarts TVs de fabricantes parceiros da empresa.

A TV do Google agrega uma diversidade de conteúdos e fontes, como streamings populares em todo o mundo, por exemplo, Netflix, Disney+, Youtube e Amazon Prime. Além disso, tem os canais de televisão ao vivo.

O grande atrativo da Google TV é a capacidade de centralizar todas as fontes de conteúdo em apenas uma interface. Ou seja, o cliente não precisa ficar alternando entre os diferentes aplicativos.

A barra de pesquisa da TV é uma das suas principais características, porque permite que você faça pesquisa nos streaming e canais de televisão por:

Atores;

Gêneros;

Títulos;

Temas.

Para atender a necessidade dos clientes, a Google TV usa algoritmos de recomendação avançados, que aprendem e entendem as preferências de conteúdo ao longo da utilização. Ou seja, quanto mais o usuário assiste, mais eficiente será a sugestão da plataforma.

Ainda tem um destaque que é permitir o uso de seu smartphone como um controle remoto para a televisão.

A Google TV está disponível no Brasil? É gratuita?

Já faz um tempo que a Google TV está disponível no Brasil, mas isso varia de acordo com os dispositivos e fabricantes de televisão. Dessa forma, hoje em dia, você pode encontrá-la em smarts TVS de marcas como:

Elas estão presentes nesses televisores porque as empresas são parceiras. Aliás, é possível adquirir set-top boxes que são compatíveis com a aplicação para transformar a sua TV convencional em uma experiência mais completa de entretenimento.

De modo geral, a TV do Google é gratuita, mas as plataformas presentes nela, como canais de televisão e streaming são pagos. Ou seja, para acessar o recurso em si não tem custo individual, mas deve ter assinatura nas plataformas que deseja acessar.

Resumidamente, ela é um hub que facilita o acesso aos diferentes serviços, porém, não substitui a necessidade das assinaturas dos serviços de streamings.

Como acessar a TV do Google?

É muito simples e intuitivo acessar a Google TV. Então, se você tem uma smart TV que é compatível com a aplicação, basta garantir que ela esteja conectada com a internet. Depois, siga as instruções para fazer a configuração.

Dessa forma, é preciso fazer login em sua conta do Google para que possa personalizar a sua experiência. Mas, se você não tem uma TV compatível, pode optar por comprar um set-top box compatível e conectá-lo à sua TV convencional.

Além disso, pode usá-lo em seu smartphone, já que ela também substitui o antigo aplicativo Play Filmes que é comum estar disponível em celulares de todas as marcas.

Após a configuração, o usuário é conduzido por uma interface que exibe diversas recomendações de conteúdos, tendo como base seus interesses e o histórico de visualização.

Você ainda pode usar a barra de pesquisa para encontrar conteúdos específicos ou navegar por todas as categorias disponíveis. Por fim, essa inovação representa uma inovação na forma de consumir as produções, sejam filmes, séries ou programas de televisão.