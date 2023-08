Google vai controlar semáforos por satélite e deixa brasileiros em choque

O Google é conhecido por ser uma das empresas líderes em inovação tecnológica, constantemente surpreendendo o mercado com suas iniciativas revolucionárias. Visto que ao longo dos anos, a gigante da tecnologia tem desenvolvido e lançado produtos e serviços que impactam positivamente a vida das pessoas em diversas áreas.

O trânsito caótico, que há muito afeta a vida diária de milhões de motoristas ao redor do mundo, pode estar com os dias contados graças a uma iniciativa inovadora do Google.

Tecnologia do Google promete revolucionar o trânsito: semáforos controlados por satélite

A gigante da tecnologia está prestes a implementar um sistema inteligente capaz de monitorar e ajustar semáforos automaticamente, com o objetivo de combater o congestionamento e tornar o tráfego mais fluido.

Novidades no horizonte: semáforos inteligentes e carros autônomos

O plano do Google é implementar esse sistema em carros autônomos, que em breve estarão conectados ao sistema de trânsito das cidades. Desse modo, essa integração permitirá que os veículos sem motorista identifiquem e reajam aos sinais de trânsito, otimizando suas rotas e velocidades de acordo com a situação dos semáforos.

Para tornar essa ideia realidade, a empresa utilizará uma combinação de dados provenientes de satélites e redes de telefonia móvel. Assim, garantindo a atualização em tempo real das condições do tráfego nas rodovias.

Dessa forma, esse sistema inovador promete descongestionar as vias urbanas, especialmente durante os horários de pico. Assim, melhorando significativamente a experiência de dirigir e reduzindo o tempo perdido em engarrafamentos.

Testes em Atenas e perspectivas futuras

Os primeiros testes do sistema inteligente de semáforos ocorrerão na cidade de Atenas, capital da Grécia. Dessa maneira, os resultados e a eficácia dessa iniciativa serão avaliados para que, posteriormente, sejam expandidos para outras cidades europeias.



De modo geral, a parceria do Google com Atenas também trará benefícios adicionais para a região de Ática. Visto que o aplicativo Google Maps receberá atualizações com novas rotas e informações. Dessa forma, contribuindo para uma experiência de navegação mais eficiente e precisa na área.

Melhorias no Google Maps para Android Auto

Além das inovações nos semáforos, o Google também lançou recentemente uma atualização para o aplicativo Google Maps, especialmente projetada para usuários do Android Auto. Uma vez que a nova interface do mapa reorganiza a posição dos botões de controle, tornando as funcionalidades de ajuste do mapa mais acessíveis para os motoristas.

Agora, recursos como zoom, bússola, mudo, configurações e pesquisa estarão agrupados em um único canto da tela, mais próximo do motorista. De modo geral, essa mudança visa proporcionar maior comodidade e segurança durante a utilização do aplicativo durante a condução.

O Google está mais uma vez na vanguarda da tecnologia, e suas iniciativas prometem revolucionar a forma como lidamos com o trânsito nas grandes cidades. Em suma, com o controle de semáforos por satélite e a integração com carros autônomos, a empresa se mostra comprometida em tornar o tráfego mais eficiente e menos estressante para todos os motoristas. Portanto, as perspectivas são animadoras, e mal podemos esperar para ver como essa tecnologia transformará nossas vidas no futuro.

Google Assistant e inteligência artificial

Além da inovação citada, o Google Assistant é um assistente pessoal inteligente baseado em inteligência artificial, que está disponível em diversos dispositivos, como smartphones, alto-falantes inteligentes e smartwatches.

Dessa forma, essa tecnologia permite que os usuários interajam com seus dispositivos por meio de comandos de voz. Desse modo, obtendo respostas precisas e realizando uma ampla gama de tarefas, como fazer pesquisas, agendar compromissos, definir lembretes, controlar dispositivos domésticos inteligentes e muito mais.

Em resumo, com a constante evolução da inteligência artificial, computação em nuvem e dispositivos móveis, a empresa está moldando o futuro da tecnologia e criando soluções que melhoram a vida das pessoas em diversos aspectos.