Governador do Texas, Greg Abbott: Dak Prescott precisa intensificar

Aé o começo de 2023 NFL temporada se aproxima, Dak Prescott e o Dallas Cowboys pretendem garantir uma vaga no Super Bowlum feito que eles não alcançavam desde 1995.

Sob Prescott’s liderança, o vaqueiros conseguiu chegar aos playoffs em quatro ocasiões, mas não conseguiu chegar ao jogo do campeonato NFC todas as vezes.

Na última temporada, os Cowboys conseguiram triunfar sobre o Tampa Bay Buccaneers liderado por Tom Brady em um jogo de cartas selvagens. No entanto, sua jornada foi interrompida quando eles foram derrotados pelo São Francisco 49ers na rodada divisional.

Recentemente, o governador republicano do Texas Greg Abbott juntou-se a Dan Dakich do Outkick no programa “Don’t @ Me”. Embora reconheça a habilidade de Prescott como um “bom zagueiro”, Abade expressou a necessidade de Prescott provar seu valor em momentos críticos e sair vitorioso.

Abbott quer ver mais de Prescott

“Sou um grande fã dos Cowboys e vou aos jogos dos Cowboys”, Abade disse.

“E não há nada mais que eu queira ver do que o Dallas Cowboys de volta ao Super Bowl.

“Dak Prescott é um bom zagueiro no que diz respeito a estatísticas e coisas assim. Ele precisa ser capaz de intensificar e mostrar que pode vencer um grande jogo.”

Os Cowboys introduziram uma mudança ofensiva para esta temporada, nomeando Mike McCarthy como o caller. Isso marca o retorno de McCarthy ao cargo desde sua passagem pelo Green Bay Packers em 2018.

“Acho que o mais importante para mim pessoalmente é apenas garantir que estou conectado com nossos jogadores, começando com Dak”, observou McCarthy.

“Acho que a maior coisa na evolução é francamente ter a disciplina de estar em contato com seus jogadores e como o sistema se adapta aos jogadores.”