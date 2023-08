governador fala do NOVO EDITAL e de convocação de remanescentes

O concurso PC CE ( Polícia Civil do Ceará) é um dos mais esperados na carreira de segurança pública. Durante evento para entrega de armamentos, o governador Elmano de Freitas falou sobre os planos do novo edital.

Os esclarecimentos vieram nesta terça, 08 de agosto. Os concursos da polícia no estado são prioridade na gestão, de acordo com o governador.

Além disso destaca ” é o primeiro que irei fazer”. Sobre os remanescentes, deverão ser convocados em agosto. “Até 2026 pretendemos reestruturar a Polícia Civil, por meio de projeto de lei”, disse.

Vagas concurso PC CE

Os cargos e quantitativo ainda não foi confirmado, contudo uma ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado (MP CE) em outubro de 2022, determinando a necessidade de novas seleções para estes cargos:

delegado

escrivão

inspetor

Quando foi o último edital do concurso PC CE?



O último certame aconteceu em 2021 e, na ocasião, foram ofertadas 1.500 vagas. Desse quantitativo eram 500 imediatas e 1.000 para formar um cadastro de reserva para os cargos de investigador e escrivão.

Para se inscrever era preciso ter nível superior completo, além de Carteira Nacional de Habilitação, ativa e vigente, para condução de veículo automotor Categoria B, no mínimo.

A fase objetiva teve 100 questões sendo:



Você também pode gostar:

conhecimentos comuns – 20 questões

conhecimentos específicos – 80 questões

Veja as disciplinas cobradas:

Língua portuguesa – 10 questões

Informática – 10 questões.

Noções de direito Penal – 20

Legislação Penal Extravagante – 10

Noções de direito processual penal – 15

Noções de direito administrativo -15

Noções de direito constitucional – 15

Legislação específica – 5

O concurso PC CE contou com as seguintes etapas:

I. 1ª Fase: Provas escritas, Objetivas e Discursivas, de caráter eliminatório e classificatório;

II. 2ª Fase: Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório;

III. 3ª Fase: Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório;

IV. 4ª Fase: Exame Toxicológico, de caráter eliminatório;

V. 5ª Fase: Curso de Formação Profissional e Avaliação de Verificação de Aprendizagem

Outro concurso da Polícia Civil

O concurso PC SP (Polícia Civil de São Paulo) ainda não liberou o edital tão esperado. Vale lembrar que a expectativa inicial era que o edital saísse no final de julho, mais precisamento no dia 31.

Contudo, não aconteceu como o esperado. As promessas foram do diretor-geral da corporação, Arthur José Dian. Entretanto, é importante pontuar que o edital ainda está em fase de contratação da banca.

A empresa vai receber as inscrições e viabilizar as etapas do certame. A banca mais cotada é a Vunesp, contudo, nada ainda foi confirmado. Mediante pressa e expectativa, a escolha da banca pode acontecer nos próximos dias.

Vagas concurso PC SP

O certame será direcionado para os seguintes cargos:

investigador, escrivão, médico legista, perito criminal e delegado.

Nestes casos, o candidato precisa comprovar nível superior completo. Confira o quantitativo por cargo:

delegado — 552 vagas;

médico legista — 116 vagas;

perito criminal — 249 vagas;

investigador de polícia — 1.250 vagas; e

escrivão de polícia — 1.333 vagas.

Segundo esclarecimentos, os editais serão divulgados separadamente, com exceção do delegado, que terá oferta estadual, para os outros quatro cargos os concursos serão regionalizados.

Diante disso, haverá distribuição de vagas por Departamento da Polícia Civil, seja na capital, na Grande São Paulo ou no interior.

As remunerações chegam a R$ 12 mil, contudo, após aprovação da Assembleia Legislativa do Estado (Alesp), tramita para sanção do governador o Projeto de Lei Complementar (PLC) 75/2023 para reajuste salarial de civis e militares.

Edital para delegado

Os próximos editais do concurso PC SP (Polícia Civil de São Paulo) podem ter novos requisitos para o cargo de delegado, caso a proposta seja aprovada.

O projeto de Lei Complementar nº 6/2023 é de autoria do deputado agente federal Danilo Balas (PL). Veja o que a proposta defende.

Veja mais aqui