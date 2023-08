No cenário do turismo, o cancelamento de viagens é um problema que pode gerar grande frustração para os consumidores. Recentemente, a empresa 123milhas se viu envolvida em uma polêmica relacionada ao cancelamento de viagens promocionais de fim de ano.

Governo abre investigação sobre cancelamento de viagens promocionais pela 123milhas

O Ministério do Turismo e o Ministério da Justiça anunciaram a abertura de uma investigação sobre o caso, visando esclarecer as circunstâncias dos cancelamentos, identificar os prejudicados e garantir a reparação de danos. Entenda os detalhes dessa situação e as implicações para os consumidores.

Anúncio oficial da investigação

Em um comunicado oficial, o Ministério do Turismo declarou que considerou a situação grave e preocupante, dada a relevância das viagens promocionais para muitos brasileiros que planejavam suas férias de fim de ano.

Desse modo, a investigação será conduzida pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, um órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Essa abordagem conjunta entre os ministérios reflete o compromisso em garantir a proteção dos direitos dos consumidores e a transparência nas relações entre empresas e clientes.

Fundamentos da investigação

O Secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous, explicou que a modalidade de venda de passagens por meio da transferência de milhas deve estar em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor.

Cláusulas contratuais que permitam o cancelamento unilateral são consideradas abusivas e, portanto, nulas. Além disso, ele ressaltou que o reembolso aos consumidores não deve resultar em prejuízos e que a opção por vouchers não pode ser imposta de forma exclusiva. Assim, a devolução deve cobrir os valores pagos, com correções monetárias apropriadas.

Processo de registro e reclamação

Consumidores que se sentirem lesados em relação aos cancelamentos de viagens pela 123milhas têm a oportunidade de registrar suas queixas na plataforma consumidor.gov.br.

Desse modo, esse canal permite que os consumidores relatem suas experiências. Assim, detalhando os danos sofridos devido aos cancelamentos e fornecendo informações cruciais para a investigação governamental.

Detalhes sobre os cancelamentos

A empresa 123milhas anunciou o cancelamento de viagens contratadas na linha “Promo”, que compreende datas flexíveis e embarques previstos para o período de setembro a dezembro de 2023.

Contudo, o plano de reembolso proposto pela empresa envolve a devolução dos valores pagos aos clientes, por meio de vouchers.

Esses vouchers serão acrescidos de correção monetária, correspondente a 150% do CDI, acima da inflação e dos juros de mercado. Assim, isso permitirá que os consumidores utilizem esses vouchers para a aquisição de passagens, hotéis e pacotes, oferecendo uma alternativa para a recompensa dos clientes prejudicados.

Compromisso do Governo

Os Ministérios do Turismo e da Justiça reforçaram seu compromisso em encontrar soluções para evitar situações semelhantes no futuro e responsabilizar empresas que possam ter agido de má-fé. Essa postura reflete a preocupação do governo em garantir um ambiente justo e confiável para os consumidores, fortalecendo a confiança nas relações de consumo.

Uma importante questão sobre o direito do consumidor

Certamente, o cancelamento de viagens promocionais pela 123milhas trouxe à tona questões importantes relacionadas aos direitos dos consumidores e à responsabilidade das empresas no setor do turismo.

Dessa forma, a abertura da investigação governamental demonstra o empenho do governo em proteger os interesses dos consumidores. Bem como, em assegurar que empresas operem de maneira ética e transparente.

Assim sendo, através do processo de investigação, espera-se que as circunstâncias dos cancelamentos sejam esclarecidas. Além disso, também é esperado que medidas apropriadas sejam tomadas para a reparação dos danos causados aos consumidores afetados.

Além disso, a situação serve como um lembrete da importância de se estabelecer relações comerciais baseadas na confiança e no respeito aos direitos do consumidor. Sendo assim, neste caso específico, é necessário aguardar o desdobramento da situação.