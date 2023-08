Governo anuncia mais de MIL vagas para médio, técnico e superior em diversos cargos

Uma grande oportunidade está disponível. Dessa vez, as vagas são para médio, técnico e superior e somam o total de 1,4 mil vagas.

As chances são para o Centro Paula Souza (CPS), órgão do Governo do Estado de São Paulo, vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que administra as Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs).

Vagas e requisitos

Como mencionado, as oportunidades são para vários níveis de escolaridade. Para médio e técnico são para as seguintes áreas:

Secretariado, Biblioteconomia, Agronegócios, Agropecuária, Zootecnia, Administração, Desenvolvimento de Sistemas, Recursos Humanos, Logística, Química, Manutenção e Suporte em Informática, Multimídia, Enfermagem, Informática, Informática para Internet, Farmácia, Redes de Computadores, Comércio, Contabilidade, Cozinha, Eletroeletrônica, Desenvolvimento de Software Multiplataforma, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Hospedagem, Marketing, Mecânica, Mecatrônica, Nutrição e Dietética, Organização Esportiva, Programação de Jogos Digitais, Serviços Jurídicos e Serviços Jurídicos.

Para nível superior, os universitários deverão estar nas seguintes áreas:

Marketing, Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados, Recursos Humanos, Agronomia, Administração, Ciências de Dados, Ciência da Computação, Pedagogia, Informática, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Empresarial, Produção Têxtil, Segurança da Informação, Sistemas de Informação, Química, Comunicação e Marketing, Big Data no Agronegócio, Logística, Engenharia da Computação, Biologia, Gestão da Tecnologia da Informação, Processos Químicos, Ciências Biológicas, Agroindústria, Silvicultura, Redes de Computadores, Secretariado, Educação Física, Tecnologia da Informação, Gestão de Produção Industrial, Comércio Exterior, Comunicação Social, dentre outros cursos do ensino superior.

Requisitos

Para se inscrever é preciso seguir alguns requisitos, como por exemplo:



ser maior de 16 anos;

comprovar frequência no curso exigido e estar regulamente matriculado, a partir do primeiro ano ou semestre.

Vale a pena pontuar que um total de 10% das vagas são reservadas a candidatos com deficiência. Sobre a duração do contrato de estágio é de um ano com possibilidade de mais um.

Sobre as remunerações, os valores divergem a depender da escolaridade. Para universitário, a bolsa é de R$ 937,59. Para nível médio, a bolsa é de R$ 712,57. Já R$ 787,58 é para estudantes do ensino técnico.

Também estão disponíveis vagas para jornada de quatro horas diárias. Neste caso, o valor pago será de R$ 475,05 para ensino médio e R$ 525,05 para ensino técnico.

As oportunidades são para o estado de São Paulo e os seguintes municípios:

São Paulo, Americana, Amparo, Andradina, Apiaí, Araçatuba, Araraquara, Araras, Arujá, Assis, Atibaia, Avaré, Barra Bonita, Barretos, Barueri, Batatais, Bauru, Bebedouro, Birigui, Botucatu, Bragança Paulista, Cabrália Paulista, Caçapava, Cachoeira Paulista, Cafelândia, Caieiras,

Cajamar, Campinas, Campo Limpo Paulista, Cândido Mota, Capão Bonito, Caraguatatuba, Carapicuíba, Casa Branca, Catanduva, Cerqueira César, Cerquilho, Cotia, Cruzeiro, Cubatão, Diadema, Dracena, Embu das Artes, Espírito Santo do Pinhal, Fernandópolis, Ferraz de Vasconcelos, Franca, Francisco Morato, Franco da Rocha, Garça, Guaíra, Guaratinguetá, Guariba, Guarujá, Guarulhos, Hortolândia, Ibate, Ibitinga, entre outros.

Como realizar a inscrição destas vagas?

Para se inscrever, os interessados precisam realizar o cadastro por este site:

O prazo é até 4 de setembro deste ano.

