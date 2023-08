Governo anuncia oferta GRATUITA de canais de TV com Sinal Digital. Veja o que mudará.

O governo brasileiro anunciou Hoje(25) que está investindo para garantir que cada cidadão tenha acesso à programação de alta qualidade através do sinal de TV digital.

A era da televisão digital está chegando ao Brasil com um novo ímpeto. Este movimento promete transformar a experiência de assistir TV para milhões de brasileiros, proporcionando-lhes acesso a programas de alta qualidade através do sinal de TV digital.

O investimento do governo

O novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) está destinando R$ 154 milhões para o aprimoramento da infraestrutura de transmissão de TV. Este investimento visa garantir que os cidadãos brasileiros tenham acesso a programação de TV de alta qualidade.

“O objetivo é tornar a infraestrutura de transmissão mais sustentável durante a transição da TV analógica para a digital” – Ministro das Comunicações, Juscelino Filho

Prioridade para municípios com poucos canais digitais

O investimento do novo PAC priorizará 250 municípios brasileiros que atualmente têm uma baixa disponibilidade de canais digitais. Isso significa que essas áreas receberão um impulso significativo em termos de acesso a programação de TV de alta qualidade.

Benefícios do Programa Digitaliza Brasil

O Programa Digitaliza Brasil, uma iniciativa do Ministério das Comunicações, já está beneficiando os moradores de 1,2 mil cidades com transmissões de TV de alta qualidade. A melhoria na qualidade do som e da imagem é um benefício direto desse programa.



A estrutura de transmissão digital

O Nordeste é a região que mais se beneficiará do investimento do novo PAC, com 115 municípios recebendo a infraestrutura de transmissão digital. Em seguida, vem a região Norte, com 65 cidades, o Centro-Oeste e o Sul, com 25 municípios cada, e o Sudeste, com 20 instalações de infraestrutura.

Ampliação da diversidade de programação

As emissoras de TV públicas e privadas poderão compartilhar a nova infraestrutura, o que ampliará a diversidade de programação disponível para a população. Isso significa que os telespectadores terão mais opções ao escolher o que assistir.

O programa Digitaliza Brasil

O programa Digitaliza Brasil foi criado para apoiar a conclusão do processo de digitalização dos sinais de televisão terrestre analógica no Brasil. No passado, o Brasil tinha 1.638 municípios sem transmissão de TV digital. Esse número agora é de 1.650 municípios em 25 estados, graças a inclusão de mais 12 cidades.

Benefícios da TV digital

A TV digital oferece uma qualidade de som e imagem superior à da TV analógica. Além disso, permite a recepção em dispositivos móveis e a interatividade, inclusive através da integração com conteúdo de internet.

O Novo PAC

O Novo PAC é um programa de investimentos coordenado pelo Governo Federal, em parceria com o setor privado, estados, municípios e movimentos sociais. Serão investidos R$ 1,7 trilhão para acelerar o crescimento econômico e a inclusão social, gerando emprego e renda, e reduzindo desigualdades sociais e regionais.