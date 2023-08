Governo bate o martelo e confirma data para MUDANÇA IMPORTANTE no FGTS

Com base nas informações divulgadas pelo governo federal, foi anunciada uma data definida para o lançamento do aguardado sistema FGTS Digital.

Este inovador projeto tem como principal objetivo beneficiar os empregadores, simplificando e agilizando o processo de preenchimento e transmissão de informações relacionadas ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).

Com a implementação do FGTS Digital, espera-se simplificar e agilizar o processo de registro e acompanhamento das contribuições do Fundo, o que proporcionará uma experiência mais eficiente para as empresas e empregadores.

Além disso, esse sistema inovador tem o potencial de reduzir a burocracia e os custos operacionais associados à administração do fundo, liberando recursos e tempo para serem investidos em outras áreas relevantes para as empresas.

A tecnologia do da plataforma promete facilitar a consulta de informações, o cálculo correto dos depósitos devidos e a emissão de relatórios precisos, tornando a interação entre empregadores e órgãos governamentais mais transparente e confiável.

Além dos benefícios para os empregadores, espera-se que a iniciativa também traga melhorias para os trabalhadores, uma vez que uma gestão mais eficiente do fundo pode garantir que os depósitos sejam realizados corretamente e que os direitos trabalhistas sejam respeitados.

Quando o novo sistema será lançado?

O lançamento oficial do FGTS Digital está previsto para janeiro de 2024, mas antes disso, haverá uma fase de testes com simulações. Essa etapa permitirá que as empresas se adaptem aos novos processos.



Por isso, o governo federal determinou que todas as empresas que têm funcionários registrados e são obrigadas a recolher o FGTS devem participar das simulações do FGTS Digital. As adaptações devem iniciar em 16 de agosto e se encerrar em 3 de novembro deste ano.

Além disso, vale ressaltar que, o recolhimento do Fundo de Garantia é obrigatório para todos os empregadores que possuem funcionários com carteira de trabalho assinada, incluindo aqueles contratados temporariamente e Jovens Aprendizes, que recebem um depósito de 2% do FGTS em suas contas mensalmente em vez dos 8%.

Dessa forma, é responsabilidade das empresas alimentar a conta do trabalhador de forma regular.

Objetivos gerais do FGTS Digital

Para que você possa entender melhor os objetivos dessa nova plataforma digital, resumimos os principais pontos dessa implementação.

Eliminação de burocracias e custos extras;

Digitalização de serviços para maior agilidade e automação;

Redução das despesas com tarifas da rede arrecadadora;

Melhoria dos serviços para trabalhadores e empregadores;

Integração de ambientes e facilitação do acesso às informações;

Garantia de segurança e confiabilidade dos dados;

Agilização da arrecadação anual do FGTS;

Aprimoramento na administração, supervisão e clareza dos procedimentos.

Enfim, como você pode perceber, são inúmeros benefícios que o FGTS Digital vai agregar para o processamento de dados.

Assim, se beneficiam tanto o empregador quanto os trabalhadores. Por um lado, toda burocracia dessas obrigações, bem como, possíveis erros serão significativamente reduzidos.

Já por outro, os trabalhadores terão uma maior transparência nos dados fornecidos, erros identificados poderão ser corrigidos rapidamente e consequente, isso refletirá diretamente no recebimento dos seus benefícios sem transtornos relacionados.

Funcionamento do FGTS Digital

Em conclusão, é importante frisar que, para os trabalhadores, não haverá nenhuma alteração significativa.

O processo de recolhimento mensal para o Fundo de Garantia continua sendo uma responsabilidade exclusiva do empregador, o que significa que não haverá qualquer impacto direto para os funcionários.

As mudanças implementadas com o FGTS Digital concentram-se exclusivamente nas empresas, que serão as principais afetadas.

A plataforma então, representa uma evolução do sistema, uma modernização que visa simplificar e otimizar o cumprimento do recolhimento e pagamento das guias por parte dos empregadores.

Com a introdução dessa atualização, a tendência é de maior eficiência no processo de contribuição para o Fundo de Garantia, tornando-o mais ágil e transparente.

Além disso, pode trazer benefícios adicionais, como a redução de papelada e a diminuição de burocracias no âmbito empresarial.

“Pode-se dizer que é uma solução tecnológica que busca facilitar o cumprimento dessa obrigação pelos empregadores e assegurar que os valores devidos aos trabalhadores sejam efetivamente depositados em suas contas vinculadas” (nota do Governo Federal sobre o FGTS Digital).