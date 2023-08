Governo coloca atendimento presencial e humanizado no INSS como prioridade; confira

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sempre esteve no centro das políticas sociais do governo brasileiro, com mais de 38 milhões de cidadãos dependendo de seus serviços. No entanto, recentemente, o INSS está passando por uma mudança significativa em sua abordagem de serviço.

Nova diretriz para o INSS

O Ministério da Previdência Social, liderado pelo Ministro Carlos Lupi, tem colocado o atendimento presencial e humanizado nas agências do INSS como uma prioridade estratégica. A decisão foi tomada durante a Oficina de Definição Estratégica da autarquia federal, realizada em um formato híbrido.

A pasta planeja realizar debates em todas as regiões do país ao longo do ano. O objetivo é reunir gestores nacionais e locais para estruturar, implementar e avaliar medidas que garantam a formulação de um projeto operacional atrelado, na prática, às políticas sociais do governo federal.

Na prática, o INSS planeja melhorar o serviço em suas agências por meio de investimentos constantes na contratação e qualificação de servidores. Este investimento visa garantir que os cidadãos sejam atendidos de maneira eficiente e humana.

O Ministro Lupi aindadestacou a importância do atendimento presencial e humanizado. Segundo ele, esse modelo é fundamental para garantir direitos e promover a cidadania.

Reestruturação das unidades do INSS

A reestruturação das unidades do INSS visa melhorar ainda mais a qualidade do serviço oferecido. O Ministro Lupi afirmou que o objetivo é garantir que os cidadãos sejam atendidos da melhor maneira possível e que seus direitos sejam garantidos em até 45 dias.

Um dos avanços notáveis ??é o Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social (PEFPS). O programa foi criado em julho, através da Medida Provisória nº 1.181.



Visão do presidente da autarquia

Alessandro Stefanutto, presidente da autarquia federal, acredita que a nova gestão federal está resgatando o potencial do INSS. Ele vê isso como o início de um novo trabalho e acredita que o INSS está alinhado para entregar melhores serviços em todos os estados.

O foco da nova gestão do INSS é a humanização do serviço. Isso está em linha com o que foi indicado pelo Ministro Lupi. A nova diretriz do INSS promete um futuro melhor para os cidadãos que dependem de seus serviços.

Desse modo, com um objetivo renovado no atendimento presencial e humanizado, o INSS está se preparando para atender melhor a todos os seus usuários.

Prova de Vida do INSS em 2023

Por fim, o ministro da Previdência, Carlos Lupi, assinou uma portaria que coloca a prova de vida do INSS como responsabilidade da própria autarquia, não mais do segurado.

Neste sentido, a partir da data de aniversário do beneficiário, o INSS terá dez meses para comprovar que o segurado está vivo. Em suma, essa comprovação será realizada de forma automática, por meio de um cruzamento de dados.

Caso seja necessário que o beneficiário realize a prova de vida, ele será notificado por meio do aplicativo Meu INSS, pela Central de Atendimento 135 e pelos bancos responsáveis pelo pagamento dos benefícios.

A intenção é utilizar bases de dados que confirmem que o beneficiário realizou alguma ação. Em suma, poderão ser utilizados como comprovação: