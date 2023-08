Governo confirma 15 MIL VAGAS ABERTAS em CURSOS PROFISSIONALIZANTES; veja como participar

A partir desta quarta-feira (2), o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, estará recebendo inscrições para 15 mil vagas em cursos profissionalizantes. Esses cursos são gratuitos e destinados à qualificação profissional de jovens entre 16 e 24 anos que possuam ensino fundamental completo e busquem oportunidades no mercado de trabalho.

Os cursos profissionalizantes foram elaborados para atender às demandas atuais do mundo laboral e abrangem diversas áreas, tais como Tecnologia da Informação, Gestão e Negócios, Produção Cultural e Design, Setor Automotivo e Saúde.

Mais detalhes sobre os cursos profissionalizantes

Segundo dados do IBGE (2022), aproximadamente 30,9% da população jovem no Estado de São Paulo está desempregada. Dessa forma, muitos deles atuando informalmente, sem a formação mínima necessária para ingressar no setor produtivo.

São 25 opções de cursos, todos com duração de 120 horas, que serão ministrados ao longo de quatro meses. Eles podem ser realizados tanto no formato presencial quanto no remoto, com aulas ao vivo. As aulas presenciais ocorrerão em escolas técnicas, incluindo as unidades de ETECs e FATECs, distribuídas em 75 municípios do estado de São Paulo.

Critérios para participação

Ter entre 16 até 24 anos;

Morar dentro do Estado de São Paulo;

Ter completado o ensino fundamental;

Realizar um teste para orientação vocacional no Aplicativo Meu Futuro Profissional;

Concluir a inscrição para o curso desejado clicando no botão de “Inscreva-se”.

Calendário

Inscrições devem ser feitas até dia 21/08;

Início das aulas – A começar de setembro.

As inscrições estarão disponíveis no endereço eletrônico oficial. Para participar, os interessados devem efetuar um registro, escolher o curso desejado no site e completar o Quiz Vocacional através do aplicativo Meu Futuro Profissional, como citado acima. Não será necessário realizar um processo de seleção.



Toda a comunicação com os inscritos será feita exclusivamente por e-mail, utilizando-se os dados pessoais fornecidos por cada candidato no momento do registro no site. As aulas têm previsão de início para o mês de setembro.

Vagas de cursos profissionalizantes por região

Administração de redes Linux – 25 vagas – Campinas;

Administração de redes Windows – 25 vagas – Campinas;

Criação de aplicativos – 25 vagas – Campinas;

Criação de sites com marketing digital – 25 vagas – Campinas;

Desenvolvimento de e-commerce – 25 vagas – Campinas;

Desenvolvimento de software para web e celular – 25 vagas – Campinas;

Excel aplicado à área administrativa – 20 vagas – Campinas;

Introdução a banco de dados – 70 vagas – Campinas;

Segurança cibernética fundamental – 25 vagas – Campinas;

Criação de sites com marketing digital – 25 vagas – Indaiatuba;

Desenvolvimento de software para web e celular – 25 vagas – Indaiatuba;

Criação de Sites com Marketing Digital – 25 vagas – Iracemápolis;

Desenvolvimento de E-commerce – 25 vagas – Iracemápolis;

Criação de Sites com Marketing Digital – 25 vagas – Limeira;

Desenvolvimento de E-commerce – 25 vagas – Limeira;

Desenho no AutoCAD – 20 vagas – Mogi Mirim;

Criação de aplicativos – 50 vagas – Paulínia;

Aprenda a Programar em C# – 25 vagas – Santa Bárbara d’Oeste;

Criação de Aplicativos – 25 vagas – Santa Bárbara d’Oeste;

Criação de Sites com Marketing Digital – 25 vagas – Santa Bárbara d’Oeste;

Desenvolvimento de E-commerce– 25 vagas – Santa Bárbara d’Oeste;

Desenvolvimento de Software para web e celular – 25 vagas – Santa Bárbara d’Oeste;

Criação de sites com marketing digital – 75 vagas – Valinhos.

Vagas para curso online

Ajudante de Logística – 1.098;

Assistente Financeiro – 1.199;

Atendente de Farmácia – 720;

Auxiliar de Vendas – 1.576;

Excel Aplicado à Área Administrativa – 780;

Gestão de Pequenos Negócios – 1.481;

Marketing Digital e Vendas em Redes Sociais – 774;

– 774; Office 2019 – 1.488.