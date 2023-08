Governo confirma que PAC prevê mais de 300 obras em rodovias e ferrovias

Na última sexta-feira (11), o governo federal anunciou detalhes sobre a nova versão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Um dos pontos que mais chamou atenção na lista, é que existe a previsão de investimentos em mais de 300 empreendimentos rodoviários e ferroviários.

Os números consideram as ferrovias e rodovias que serão construídas ou melhoradas pelo poder público, ou ainda por concessões à iniciativa privada. Ao todo, o governo federal anunciou que deverá gastar cerca de R$ 280 bilhões com estas obras. Destes, R$ 79 bilhões são investimentos públicos e outros R$ 201 bilhões em depósitos privados.

O investimento

Quase todas as unidades da federação deverão ganhar algum tipo de investimento do PAC para a construção, readequação ou melhoria da situação das suas estradas e ferrovias. Os prazos para as entregas das obras, no entanto, varia a depender da complexidade do processo.

Abaixo, você pode conferir algumas das principais promessas de obras que estão sendo feitas dentro do PAC apenas considerando as propostas de melhorias nas ferrovias e rodovias. Assim, o cidadão pode conferir o que está sendo implantado em seu estado.

São Paulo: R$ 179,6 bilhões

Implantação de túnel Santos – Guarujá, Extensão da Linha 2 Verde do Metrô – Vila Prudente – Penha – Guarulhos;

Trem de Passageiros São Paulo – Campinas dentro do sistema do PAC;

Minas Gerais: R$ 171,9 bilhões

Concessão/duplicação da BR 381 – Governador Valadares – Belo Horizonte;

as concessões das BR 153, 262 e 040;

a construção da BR 367 – Salto da Divisa – Almenara;

a Construção da BR 135 – Manga – Itacarambi;



Você também pode gostar:

Sergipe: R$ 136,6 bilhões

Duplicação da BR-101 – Sul e Norte;

Bahia: R$ 119,4 bilhões

Duplicações das BR 101, da divisa de Sergipe a Feira de Santana;

BR-116, de Serrinha a Feira de Santana;

BR 242, de Barreiras a Luis Eduardo Magalhães;

a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL);

Duplicação da Estrada do Derba – BRT Águas Claras até o Subúrbio;

Paraná: R$ 107,2 bilhões

Construção do Contorno Leste de Guaíra – BR 163,

a Construção da BR 487 (Boiadeira – Serra dos Dourados – Cruzeiro do Oeste);

Maranhão: R$ 93,9 bilhões

Adequação da BR-135/316 – Miranda do Norte – Timon;

a duplicação da BR-010 – Imperatriz-Açailândia;

Pernambuco: R$ 91,9 bilhões

Transnordestina;

a Adequação da BR 423 (São Caetano – Lajedo);

a Adequação da BR 104 (Caruaru – Divisa PB);

Rio Grande do Sul: R$ 75,6 bilhões

Duplicação da BR 116 – Porto Alegre – Pelotas;

a Construção de acessos à nova Ponte do Guaíba;

a Adequação do trecho Porto Alegre – Novo Hamburgo da BR 116;

a Duplicação da BR 290, trecho Eldorado do Sul – Pântano Grande;

Pará: R$ 75,2 bilhões

a Ponte sobre o Rio Xingu BR-230;

Duplicação da BR 316 (Castanhal – Trevo de Salinas);

a Pavimentação da BR 308 (Viseu – Bragança);

Ceará: R$ 73,2 bilhões

Duplicação da BR-116 – Pacajus – Boqueirão do Cesário – Tabuleiro do Norte;

a Transnordestina;

a duplicação do Eixão das Águas do Ceará;

Ramal do Salgado.

Espírito Santo: R$ 65,9 bilhões

Concessão/duplicação da BR-262;

a construção do contorno de Serra Mestre Álvaro – BR-101/ES;

Mato Grosso: R$ 60,6 bilhões

Construção da BR-158 – Contorno da Terra Indígena;

a construção da BR-242 – Gaúcha do Norte – Santiago do Norte;

Tocantins: R$ 57,9 bilhões

Construção da ponte sobre o Rio Araguaia – Xambioá;

a pavimentação da BR-010 – Paranã – Divisa Goiás;

a pavimentação da BR-235 – Guaraí – Pedro Afonso.

Piauí: R$ 56,5 bilhões

Duplicação da BR 343 (Teresina – Altos),

a Construção da BR 330 (Divisa MA – Entroncamento PI 392 – Entroncamento PI 397 e Ponto de Ribeiro Gonçalves);

Santa Catarina: R$ 48,3 bilhões

Adequação da BR 470 (Navegantes – Rio do Sul);

Adequação da BR 280 (São Francisco do Sul – Jaraguá do Sul);

Adequação da BR 282 (Florianópolis – São Miguel Do Oeste).

Distrito Federal: R$ 47,8 bilhões

Amazonas: R$ 47,2 bilhões

Restauração da BR-174;

a ampliação do Terminal Manaus Moderna.

Alagoas: R$ 47 bilhões

Duplicação da BR-101,

a duplicação do Arco Metropolitano de Maceió.

Rio Grande do Norte: R$ 45,1 bilhões

Duplicação da BR 304 – Reta Tabajara;

Duplicação da Mossoró – Entroncamento RN 016;

Duplicação da BR 304 – Entroncamento RN 120 – Entroncamento BR 226.

Mato Grosso do Sul: R$ 44,7 bilhões

Construção do contorno de Três Lagoas;

a adequação da BR-267 – Alto Caracol – Porto Murtinho.

Paraíba: R$ 36,8 bilhões

Duplicação da BR 230 (Campina Grande – Farinha);

a Adequação da BR 230 (Cabedelo – Oitizeiro).

Rondônia: R$ 29,6 bilhões

Ponte Internacional de Guajará-Mirim;

a Travessia Urbana de Ji-Paraná.

Roraima: R$ 28,6 bilhões

Restauração da BR 174;

a Linha de Transmissão Manaus – Boa Vista.

Amapá: R$ 28,6 bilhões

Construção da BR-156 Norte e Sul.

Acre: R$ 26,6 bilhões

Restauração da BR 364;

ponte sobre o Rio Juruá.

O Novo PAC

O governo federal confirmou que o novo PAC vai contar com um investimento total de R$ 371 bilhões que virão do orçamento da União. Este patamar considera não apenas as obras nas ferrovias e rodovias, mas em uma série de outros processos.

Dentro do novo Pac, o setor privado vai contar com um investimento de cerca de R$ 612 bilhões. Já as estatais deverão entrar com R$ 343 bilhões. A Petrobras, por exemplo, é uma das empresas que vai fazer parte do projeto.