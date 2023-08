Governo de Sergipe autoriza concurso para procurador do estado; salário chega a R$ 31 mil

O governo do estado de Sergipe autorizou nesta semana a realização de um concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de Procurador Geral do Estado.

Ao todo, o edital prevê a oferta de cinco vagas para o cargo. A informação foi confirmada pelo governador do estado, Fábio Mitidieri, durante reunião com o procurador Geral do Estado, Carlos Pinna Júnior e o subprocurador-Geral do Estado, Vladimir Macedo.

“Tenho plena convicção de que a seleção dos futuros procuradores será pautada pela excelência, garantindo assim um quadro de profissionais altamente capacitados para atuar em defesa dos interesses de Sergipe”, afirmou o governador Fábio Mitidieri.

Já o Procurador-Geral do Estado, Carlos Pinna Junior, destacou a importância do concurso para a Procuradoria Geral, afirmando que está é uma iniciativa fundamental do governo, uma vez que a seleção será capaz de restaurar o quantitativo de profissionais atendendo o número de efetivos previsto no quadro de servidores.

As vagas são destinadas a candidatos que possuam nível superior em direito e registro na OAB. O salário inicial previsto para a função é de R$ 16.379,22. Quando no topo da carreira, a remuneração de um procurador geral pode chegar a R$ 31.037,31.

O processo de escolha da banca já foi iniciado. O próximo passo é a assinatura do contrato e a publicação do edital que, de acordo com o próprio governo sergipano, está previsto para ser divulgado ainda neste segundo semestre.

Qual a função de um procurador de estado?

Exercer a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado de Sergipe;

Desempenhar com zelo e presteza os serviços a seu cargo e os que, na forma da lei, lhe forem atribuídos pelo Procurador-Geral;

Observar sigilo profissional quanto às matérias dos procedimentos em que atuar;

Zelar pelos bens públicos confiados à sua guarda;

Representar ao Procurador-Geral sobre irregularidades no âmbito da Administração do Estado;

Sugerir ao Procurador-Geral a adoção de medidas para o aperfeiçoamento dos serviços do órgão;

Além de desempenhar os deveres comuns atribuídos aos servidores públicos.

Concurso para contador em Sergipe encerra inscrições nesta quinta

As inscrições para o concurso público da Secretaria de Estado da Administração de Sergipe (SEAD – SE) terminam nesta quinta-feira, dia 03 de agosto.

O certame oferece vagas para o cargo de contador. O requisito mínimo obrigatório para se candidatar é possuir nível superior completo no curso de ciências contábeis, além de registro no órgão de classe da categoria.

Fora isso, também é necessário que o candidato comprove os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Vagas e salários Concurso Contador SE

Ao todo, são oferecidas neste certame 54 vagas para contratação imediata para o cargo de contador.

O salário oferecido é de R$ 2.474,65 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais, podendo chegar a R$ 4.899,66.

Como se inscrever?

Os interessados em participar do concurso para o cargo de contador têm até o dia 3 de agosto de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do IBGP Concursos.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 120,00.

O que faz um contador?

Confira a seguir as principais funções do cargo:

Avaliação de acervos patrimoniais e verificação de haveres e obrigações, para quaisquer finalidades, inclusive de natureza tributária;

Avaliação de fundos de comércio, goodwill e/ou conjunto de bens tangíveis ou intangíveis que possam compor o valor de quaisquer entidades;

Apuração do valor patrimonial de participações, cotas, ações ou assemelhados;

Reavaliações e medição dos efeitos das variações do poder aquisitivo da moeda sobre o patrimônio e o resultado periódico de quaisquer entidades;

Regulações judiciais ou extrajudiciais, de avarias grossas ou comuns;

Controle, avaliação e estudo da gestão contábil, capacidade econômico-financeira e patrimonial de quaisquer entidades;

Revisões de quaisquer demonstrações elencadas no inciso XII deste artigo ou de registros contábeis;

Auditoria interna e operacional;

Auditoria externa independente.

Perícias judiciais e extrajudiciais de natureza contábil, inclusive no âmbito de tribunais arbitrais;

Assistência e/ou participação aos/nos conselhos de administração, fiscais, consultivos, comitês de auditoria, de riscos de quaisquer entidades, independentemente da nomenclatura, quando houver demanda por conhecimento em contabilidade;

Assistência contábil nos processos de recuperação judicial e extrajudicial, aos administradores judiciais nas falências, e aos liquidantes de qualquer massa ou acervo patrimonial.

Etapas concurso Contador – SE

O concurso público para o cargo de contador contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório;

de caráter eliminatório e classificatório; Prova de títulos de caráter classificatório;

de caráter classificatório; Prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 10 de setembro de 2023. Os candidatos serão avaliados por meio de 69 questões de múltipla escolha sobre os seguintes conteúdos:

Conhecimentos gerais:

Língua portuguesa;

Noções de Raciocínio Lógico e Estatística;

Noções de Informática;

Noções de Direito Administrativo e Legislação;

Conhecimentos sobre o estado de Sergipe;

Conhecimentos Específicos:

Auditoria;

Contabilidade de custos;

Contabilidade Geral;

Contabilidade Pública;

Direito Financeiro;

Matemática Financeira;

Clique aqui para acessar o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas.