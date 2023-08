Governo do Mato Grosso do Sul abre vagas para nível superior pagando salários acima de R$ 10 mil

Ao todo, a SAD oferece 15 vagas para contratação imediata.

A Secretária de Estado de Administração do estado do Mato Grosso do Sul anunciou a abertura de processo seletivo destinado a contratação de profissionais de nível superior.

Ao todo, a SAD oferece 15 vagas para contratação imediata.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível superior completo

Arquiteto – 3 vagas;

Engenheiro Civil – 2 vagas;

Engenheiro Civil – Com atuação em Aeródromos, Portos e Ferrovias – 6 vagas;

Engenheiro Eletricista – 3 vagas;

Engenheiro Ambiental/Sanitarista – 1 vaga.

O salário oferecido pela SAD – MS é de R$ 10.908,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.



Inscrições SAD – MS

Os interessados em participar do processo seletivo da SAD têm até o dia 15 de agosto de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do governo do estado.

As inscrições são gratuitas.

Atribuições de cargo SAD – MS

Confira a seguir as principais funções de acordo com cada cargo:

Arquiteto

Elaboração de estudos, planejamento e desenvolvimento de projetos técnicos de engenharia e arquitetura de obras rodoviárias, de edificações, de combate à erosão, de saneamento ambiental, de irrigação e planejamento urbano;

Planejamento, implantação e coordenação da execução de obras públicas de recuperação do solo, conservação e recuperação da cobertura florestal para a proteção de nascentes e matas ciliares.

Engenheiros

Elaboração de estudos, planejamento e desenvolvimento de projetos técnicos de engenharia de obras de aeródromos, portos e ferrovias;

Planejamento, implantação e coordenação da execução de obras públicas de recuperação do solo, conservação e recuperação da cobertura florestal para a proteção de nascentes e matas ciliares;

Organização, planejamento, coordenação e controle de ações vinculadas à construção, restauração, reparo, reforma, ampliação, operação, conservação, manutenção, fiscalização e medição de obras públicas de aeroportos, portos e ferrovias;

Implantação de técnicas de gerenciamento e controle de riscos em obras visando à adoção de medidas preventivas na área de segurança do trabalho, bem como estudos de aplicação de novos materiais na construção de obras públicas e pesquisa de novas técnicas construtivas;

Controle e coleta de preços para a composição dos orçamentos de custos e realização de avaliação e emissão de laudo técnico de obras civis e de geotécnica de obras públicas;

Elaboração e execução de projetos, direta ou indireta, de construção, restauração, conservação de aeroportos, portos e ferrovias, integrantes das malhas aeroviária, hídrica e ferroviária do Estado e de outras que lhe forem delegadas mediante convênio ou termo similar.

Etapas processo seletivo SAD – MS

O processo seletivo para a SAD contará com a seguinte etapa:

Prova de títulos de caráter classificatório.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo e as atribuições de cada cargo.