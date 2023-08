Governo do Pará autoriza concurso para Polícia Cientifica; edital ainda em 2023

O governo do estado do Pará autorizou, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplad), a realização de concurso público para a Polícia Cientifica do Pará (PcePa).

Ao todo, serão oferecidas 246 vagas para os cargos de perito criminal, médico-legista e odontolegistas, que serão distribuídas para a sede em Belém, e as demais coordenadorias de Altamira, Castanhal, Marabá e Santarém.

De acordo com o governo do estado, o edital está previsto para ser lançado ainda neste segundo semestre, após a contratação da banca responsável pela organização do certame.

Com a divulgação do edital serão detalhadas informações importantes como a distribuição de vagas por cargo, valor da inscrição no certame e as datas e etapas das provas.

A realização do concurso, segundo o governo paraense, integra uma demanda da gestão da polícia cientifica do estado.

“Tratamos com a Seplad sobre a necessidade de um novo concurso, com objetivo de aumentar o nosso efetivo para todas as nossas unidades da Polícia Científica. A confirmação para o preenchimento das 246 vagas, entre os cargos de perito criminal, médico-legista e odontolegistas, mostra a boa disposição do Governo em atender essa demanda”, disse o perito criminal Celso Mascarenhas, diretor-geral da Pcepa.

O perito ainda destacou a importância do certame para um bom andamento da segurança pública estadual.

“A importância desse efetivo será boa para segurança pública do Estado, já que o trabalho pericial produz laudos que são a prova técnica para elucidação de crimes. Se os números da violência estão diminuindo, a Polícia Científica tem participação e, com mais peritos, irá contribuir ainda mais”, concluiu Celso Mascarenhas.

Vale mencionar que o último concurso para a Polícia Cientifica do Pará foi realizado em março de 2019.

Em dezembro de 2020 foram convocados pelo Estado 87 candidatos aprovados, o que representa um aumento de 25% de servidores efetivos em relação ao quadro da época.



Agora, com o preenchimento das 246 vagas do novo concurso, a expectativa do governo do Pará é que o quadro de servidores efetivos aumente em até 80% em relação ao número de funcionários atuais nas carreiras de perito criminal, médico-legista e odontolegista.

Governo também confirma concurso para PM PA

A Polícia Militar do Pará também terá concurso em breve. A informação foi confirmada pela vice-governadora do estado, Hana Ghassan, e a secretária de Estado de Planejamento e Administração, Elieth Braga.

Durante transmissão em vídeo nas redes sociais, ambas anunciaram que a contratação da banca deve ser realizada em breve, seguida com a publicação do edital ainda no inicio do segundo semestre.

“Vamos realizar concurso público para policiais. Nós estaremos até o final de julho contratando a banca organizadora, e, até o final do ano, realizando as provas”, disse a secretária.

A expectativa é que sejam oferecidas um total de 4.440 vagas para ambos os sexos, conforme segue:

Soldados – 4 mil vagas;

Oficiais – 400 vagas.

Para participar do certame, os candidatos devem comprovar nível médio completo para o cargo de soldado e nível superior completo em direito para as vagas de oficiais.

Em relação a altura, o último edital exigiu altura mínima de 1,65 m para homens e 1,60 m para mulheres.

Já a idade mínima para participar do certame, em ambos os cargos, é de 17 anos, enquanto a idade máxima é de 30 anos (para soldados) e 35 anos (para oficiais).

Contudo, pelas redes sociais, inúmeros interessados em uma das vagas estão pedido pelo aumento da idade máxima, passando de 30 para 35 anos, como acontece em outros estados.

O governo do Pará, no entanto, não se pronunciou sobre o assunto até o momento.

Último concurso PM PA ofertou mais de 2.400 vagas

Desde 2020 que a Polícia Militar do Estado do Pará não realiza contratações por meio de concurso público.

Na ocasião, quando foi publicado o último edital, foram oferecidas 2.405 vagas para soldados e oficiais ambos os sexos. O certame recebeu quase 100 mil inscrições. As vagas foram distribuídas da seguinte maneira:

310 vagas para soldados – 2.079 (homens) e 231 (mulheres);

95 vagas para oficiais – 85 (homens) e 10 (mulheres).

Os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva, exame de avaliação psicológica, exame de avaliação de saúde, teste de avaliação física e investigação dos antecedentes pessoais.

A prova objetiva contou com 60 questões de múltipla escolha distribuídas entre os seguintes temas:

Língua Portuguesa;

Atualidades;

Raciocínio Lógico;

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Direito Administrativo;

Noções de Direito Penal;

Noções de Direito Processual Penal;

Noções de Direito Penal Militar;

Noções de Direito Processual Penal Militar;

Noções de Legislação Penal Especial;

Noções de Direitos Humanos; e

Legislação Institucional.

Quanto ganha um PM PA?

A remuneração de um policial militar do Pará atualmente, de acordo com a atualização mais recente prevista na Lei 9.038/2020, é de R$ 3.053,39 para o cargo de soldado (após o curso de formação) e de R$ 8.507,76 para o cargo de oficial segundo-tenente (após o curso de formação).