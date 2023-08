O Governo está convocando beneficiários do Bolsa Família com o intuito de que o acompanhamento médico de crianças, mulheres e gestantes sejam feitos de forma efetiva, garantindo uma proteção a mais à saúde da população.

Beneficiários que não darem atenção a essa convocação, poderão ter o benefício do Bolsa Família bloqueado. Isso porque, sabe-se que critérios específicos sempre são considerados no programa e, por isso, atender esses critérios é fundamental.

Neste texto, esclarecemos melhor esse assunto. Continue lendo!

Governo está convocando beneficiários do Bolsa Família nesta cidade

O Governo está convocando beneficiários do Bolsa Família em Duque de Caxias, por meio das Secretarias Municipais de Saúde (SMS) e de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), para que façam o acompanhamento médico na unidade básica de saúde, a fim de garantir o bem-estar de todos.

Os convocados são mulheres e gestantes, e a família também deve levar crianças de até 7 anos de idade para acompanhamento. Além disso, é importante estar ciente de que esse acompanhamento deve ser feito duas vezes ao ano, uma em cada semestre.

Para isso, as famílias precisam passar por consultas de rotina entre janeiro e junho e, depois, entre julho e dezembro, ou seja, duas vezes ao ano.

Se porventura essas visitas ao médico não forem mantidas, consequentemente o cadastro no Bolsa Família poderá ser bloqueado. Essa é uma medida do Governo para que os beneficiários mantenham os cuidados com a saúde e, assim, toda a sociedade possa vir a ser beneficiada.



Onde realizar o acompanhamento?

Para que seja possível fazer o acompanhamento dentro dos requisitos estipulados pelo Governo, é necessário dirigir-se até uma das unidades abaixo:

Hospital Municipal Duque (Policlínica);

Centro Municipal de Saúde (CMSDC);

Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher (CRAESM);

Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF);

Unidades Pré-Hospitalares (UPH);

Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Ao chegar no local, deixe claro que necessita da consulta de acompanhamento para mantimento do Bolsa Família.

Mantenha o seu cadastro atualizado

Além de cumprir com a convocação do Governo com relação ao acompanhamento da saúde dos membros da família, também é importante manter o seu cadastro atualizado no CadÚnico para que o seu benefício não seja cancelado.

Afinal, mesmo que você esteja fazendo todo o acompanhamento médico necessário para deixar tudo em dia, sem a atualização do cadastro você ainda correrá o risco de ter a interrupção dos pagamentos.

Portanto, verifique se o seu cadastro está atualizado e consta todas as informações sobre o seu núcleo familiar atual. Além disso, fique atento às possíveis convocações de atualização que podem acontecer de tempos em tempos.

Isso porque, o Governo também pode convocar para o comparecimento no CRAS e atualização dos dados, visando que apenas as famílias que atendem aos requisitos do programa ainda continuem recebendo mensalmente.

Seguindo essas recomendações e ficando atento aos anúncios governamentais, seu benefício será mantido sem contratempos.