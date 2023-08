Governo Federal surpreende e estudar liberar saque do FGTS para trabalhadores no saque-aniversário

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um dos principais direitos dos trabalhadores com carteira assinada no Brasil. Criado para proporcionar estabilidade financeira aos contratados pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o FGTS é formado pelos depósitos dos empregadores e é o recurso mais utilizado pelos brasileiros que desejam realizar o sonho da casa própria.

O que é o Saque-Aniversário?

Em 2019, foi instituído por lei o saque-aniversário do FGTS, que permite que o trabalhador escolha receber desembolsos anuais, sempre no mês de seu aniversário. Essa modalidade oferece ao trabalhador a oportunidade de utilizar parte do seu saldo no FGTS para suprir necessidades ou investir em outras áreas da vida financeira.

No entanto, pela regra atual, quando é demitido, o trabalhador não tem direito a acessar o saldo integral do fundo e apenas recebe a multa rescisória.

Mudanças Propostas pelo Governo Federal

Recentemente, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, anunciou que o governo federal pretende enviar um projeto de lei que altera algumas regras para o saque-aniversário do FGTS. O objetivo é propor que trabalhadores que aderirem a essa modalidade possam ter o direito de retirar o dinheiro também quando forem demitidos.

De acordo com Marinho, o formato do saque-aniversário se manteria inalterado, mas com a possibilidade extra de o trabalhador ter o direito de sacar seu saldo quando passar por uma demissão. Essa proposta vem sendo discutida no governo e é encabeçada pelo próprio ministro, que é contrário ao formato atual da modalidade de saque.

Possibilidade de Saques Retroativos

Além da proposta de saque na demissão, o Ministério do Trabalho também está considerando autorizar saques retroativos para optantes do saque-aniversário desde o início da vigência da lei, em 2019. No entanto, há preocupações por parte de técnicos da área econômica de que essas retiradas retroativas descapitalizem o fundo, que é utilizado também para o financiamento habitacional e saneamento.

Marinho já prometeu mudanças no saque-aniversário para o segundo semestre de 2023, porém, ainda não foram divulgados detalhes sobre quais seriam essas alterações.



Posições Contrárias ao Saque-Aniversário do FGTS

Embora o saque-aniversário do FGTS tenha sido instituído por lei e ofereça aos trabalhadores a possibilidade de utilizar parte do saldo do fundo anualmente, existem posições contrárias a essa modalidade. Marinho, ministro do Trabalho, reiterou seu posicionamento contra o mecanismo e um projeto de lei para acabar com o saque-aniversário deve ser enviado em agosto.

O Patamar de Juros e a Expectativa de Queda da Selic

Durante um evento realizado nesta terça-feira, Marinho também comentou sobre o patamar de juros e expressou sua esperança de que seja iniciado um ciclo de queda da taxa Selic. Membros do Comitê de Política Monetária (Copom) se reunirão para definir o rumo da taxa básica de juros nos próximos dias, e a expectativa é de uma queda de 0,5 ponto percentual ou 0,25 ponto percentual.

O ministro ressaltou a importância de que o Banco Central “escute a realidade” e destacou que a necessidade de reduzir os juros é reflexo da condição real do país e não um “clamor do presidente”. Ele entende que a queda de juros é necessária para melhorar a economia e impulsionar o mercado de trabalho no segundo semestre.

Ademais, o saque-aniversário do FGTS oferece aos trabalhadores a oportunidade de utilizar parte do saldo do fundo anualmente, porém, há discussões em andamento para alterar as regras dessa modalidade. O governo federal pretende enviar um projeto de lei que permita o saque do saldo do FGTS também em caso de demissão, além de considerar a possibilidade de saques retroativos para optantes do saque-aniversário desde 2019.

É importante ressaltar que, embora o saque-aniversário seja uma alternativa para o trabalhador utilizar seu saldo do FGTS, existem posições contrárias a essa modalidade. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, é um dos principais defensores das mudanças e prometeu alterações para o segundo semestre de 2023.

Além disso, o patamar de juros e a expectativa de queda da taxa Selic também são temas de grande relevância. O ministro enfatiza a importância de reduzir os juros para impulsionar a economia e o mercado de trabalho.

Em suma, as mudanças propostas para o saque-aniversário do FGTS e a expectativa de queda da taxa Selic são assuntos que impactam diretamente a vida dos trabalhadores brasileiros. Acompanhar essas discussões e estar informado sobre as possíveis alterações é fundamental para tomar decisões financeiras e profissionais mais assertivas.