Governo inclui 300 mil famílias no programa social; veja valores e calendário

O programa Bolsa Família, um importante programa social do governo federal brasileiro, continua a auxiliar milhões de famílias em todo o país. Desde o relançamento em março, 1,6 milhão de famílias já foram incluídas no programa, representando um aumento significativo em relação aos meses anteriores.

No mês de agosto, o Bolsa Família atendeu um total de 20,9 milhões de famílias, um aumento em relação ao mês de julho, quando 21,2 milhões de famílias receberam a transferência de renda. Esse aumento demonstra o impacto positivo do programa na vida das famílias brasileiras.

Regra de Proteção: benefício reduzido

Dentre as famílias atendidas em agosto, 2,08 milhões estão na Regra de Proteção, que reduz o valor do benefício. Essa regra permite a permanência no programa para famílias que elevaram a renda para até meio salário mínimo por integrante. Nesses casos, o lar recebe, por até dois anos, 50% do valor do benefício a que teria direito, incluindo os adicionais. Essa medida visa garantir uma transição suave para as famílias que estão saindo da extrema pobreza.

Pagamentos escalonados e antecipados

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de agosto serão feitos de maneira escalonada e seguirão até o dia 31. O governo federal anunciou ainda que 99 municípios nos estados do Rio Grande do Sul, Alagoas e Pernambuco, que se encontram em situação de emergência ou estado de calamidade pública, terão o pagamento unificado e antecipado. Essa medida visa garantir uma assistência rápida e eficiente para as famílias que se encontram em situações de vulnerabilidade.

Auxílio Gás

Além do benefício regular do Bolsa Família, neste mês também será pago o Auxílio Gás, no valor de R$ 108. Essa assistência será destinada a 5,63 milhões de famílias em todo o país. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome investirá um total de R$ 608,54 milhões nesse repasse, visando auxiliar as famílias a garantir o acesso a um item essencial para o seu bem-estar.

Calendário de pagamentos Bolsa família

Confira abaixo o calendário de pagamentos do Bolsa Família para o mês de agosto, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS):



Você também pode gostar:

NIS de final 1: 18 de agosto

NIS de final 2: 21 de agosto

NIS de final 3: 22 de agosto

NIS de final 4: 23 de agosto

NIS de final 5: 24 de agosto

NIS de final 6: 25 de agosto

NIS de final 7: 28 de agosto

NIS de final 8: 29 de agosto

NIS de final 9: 30 de agosto

NIS de final 0: 31 de agosto

É importante que as famílias beneficiárias do programa estejam atentas às datas para garantir o recebimento do benefício dentro do prazo.