Governo libera CONSULTA de pagamentos; veja como fazer

O Bolsa Família é um programa social do Governo Federal que tem como objetivo auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica em todo o país. Com o valor mínimo do benefício de R$ 600, o programa atende atualmente mais de 21 milhões de famílias. Além disso, há a possibilidade de receber adicionais de R$ 150 e R$ 50, que fazem parte do novo formato do programa.

Neste artigo, vamos trazer todas as informações essenciais sobre o Bolsa Família para o mês de setembro. Explicaremos como realizar a consulta do benefício e apresentaremos o calendário de pagamentos. Continue lendo para ficar por dentro de todos os detalhes!

Consulta ao Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família têm diversas opções para consultar informações sobre o programa. Confira abaixo as principais formas de realizar a consulta:

Plataformas Digitais: O Governo Federal disponibiliza plataformas digitais que permitem aos beneficiários visualizar os dados sobre o auxílio. Através dessas plataformas, é possível verificar o saldo disponível, as datas de pagamento e outras informações relevantes. Essa é uma opção prática e acessível para quem possui acesso à internet. Telefone: Para aqueles que não têm acesso à internet, é possível buscar informações através do telefone 111, da central de atendimento da Caixa Econômica Federal. Basta ligar para esse número e obter as informações necessárias sobre o Bolsa Família.

Calendário de pagamentos para setembro

Os pagamentos do Bolsa Família ocorrem de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social). Confira abaixo o calendário de pagamentos para o mês de setembro:

NIS Final Data de Pagamento 1 18 de setembro 2 19 de setembro 3 20 de setembro 4 21 de setembro 5 22 de setembro 6 25 de setembro 7 26 de setembro 8 27 de setembro 9 28 de setembro 0 29 de setembro

É importante ressaltar que o Caixa Tem disponibiliza os valores do Bolsa Família, permitindo que os beneficiários realizem saques presenciais em agências bancárias, lotéricas ou pontos de atendimento Caixa Aqui.



Importante iniciativa de Inclusão Social

O Bolsa Família é um programa social fundamental para milhões de famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade. Com o valor mínimo de R$ 600, o benefício pode ser complementado com adicionais de R$ 150 e R$ 50, de acordo com o novo desenho do programa.

Para consultar informações sobre o Bolsa Família, os beneficiários têm à disposição plataformas digitais e atendimento telefônico. Além disso, o calendário de pagamentos para setembro já está disponível, permitindo que as famílias se programem para receber o benefício.

O programa Bolsa Família é uma importante iniciativa de inclusão social, que contribui para a redução da desigualdade no país. Se você é beneficiário, não deixe de realizar a consulta e acompanhar as datas de pagamento. O Bolsa Família está aqui para ajudar você e sua família a superarem os desafios e conquistarem um futuro melhor.

Lembre-se: a informação é essencial! Mantenha-se atualizado sobre o Bolsa Família e aproveite os benefícios que o programa oferece.