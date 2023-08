Governo libera NOVOS CANAIS de TV Digital para mais de 700 MIL brasileiros

A televisão digital tem se mostrado uma grande aliada no acesso à informação, cultura e entretenimento para os brasileiros. E, com as recentes autorizações do Ministério das Comunicações, mais de 741.000 pessoas em 17 municípios de quatro estados brasileiros terão acesso a novas emissoras de TV Digital.

Essa é uma excelente notícia, pois garante uma qualidade de som e imagem superior à televisão analógica.

O impacto da TV Digital no Maranhão

O estado do Maranhão foi o mais beneficiado com essas autorizações, tendo o maior número de municípios contemplados. Ao todo, oito cidades maranhenses receberão o serviço de Retransmissão de Televisão (RTV), beneficiando um total de 107.841 maranhenses. Isso significa que essas pessoas terão acesso a uma programação diversificada e de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento cultural e educacional da região.

São Paulo liderando em população beneficiada

Embora São Paulo tenha apenas cinco cidades contempladas, lidera quando se trata do número de pessoas beneficiadas. Serão 380.602 paulistas com acesso a novos canais de TV Digital. Essa autorização ampliará as opções de entretenimento e informação para a população do estado, fortalecendo ainda mais a indústria audiovisual local.

Expansão da TV Digital na Bahia e Santa Catarina

A Bahia também foi contemplada nessa expansão da TV Digital, com três municípios autorizados a executar o serviço de RTV. Isso beneficiará 229.773 habitantes baianos, que poderão desfrutar de uma programação diversificada e de qualidade. Além disso, o estado de Santa Catarina terá um município contemplado, beneficiando 23.661 catarinenses.

Como funciona a retransmissão de televisão



A Retransmissão de Televisão (RTV) permite que as emissoras retransmitam, de forma simultânea ou não, os sinais de uma estação geradora de televisão. Isso significa que as pessoas poderão sintonizar o canal autorizado e desfrutar da programação veiculada de forma livre e gratuita.

Esse serviço é especialmente importante para locais que não são alcançados diretamente pela estação geradora ou que possuem condições técnicas inadequadas.

Municípios contemplados e novos canais de TV Digital

Confira abaixo a lista completa dos municípios contemplados e os novos canais que receberão o sinal digital:

Estado Município População Beneficiada Novos Canais

Essa expansão da TV Digital trará inúmeros benefícios para a população desses municípios, proporcionando acesso a uma programação diversificada, informação de qualidade e entretenimento para toda a família.

Ademais, Aa autorização do Ministério das Comunicações para a expansão do serviço de Retransmissão de Televisão em 17 municípios brasileiros é uma grande conquista para a população. Mais de 741.000 brasileiros terão acesso a novas emissoras de TV Digital, levando informação, cultura e entretenimento de qualidade para suas casas.

Essa iniciativa fortalece a indústria audiovisual, promove o desenvolvimento cultural e educacional das regiões contempladas e demonstra o compromisso do governo em garantir o acesso à informação para todos os cidadãos.

A TV Digital é uma realidade cada vez mais presente em nosso país, proporcionando uma experiência televisiva superior e contribuindo para o avanço tecnológico da nação.