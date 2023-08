Governo planeja mais 10 mil novas vagas nos CONCURSOS FEDERAIS

Os concursos federais têm sido uma grande oportunidade para no Brasil. Sobre o assunto, a ministra Esther Dweck voltou a falar sobre os novos pacotes federais.

Em entrevista, Dweck destacou que prevê novas contratações nos próximos três anos e deixou claro uma estimativa de 8 mil até 10 mil novas vagas.

Ainda em declaração, a ministra pontuou que em 2023 serão anunciados poucos concursos. Ja para 2024, está sendo aguardada a votação do arcabouço fiscal – que conta com mudanças importantes feitas no Senado, diante disso, outras informações ainda serão dadas.

Durante a declaração, Esther também pontuou sobre a ameaça de estabilidade dos servidores e novas contratações. Na fala, a ministra disse que não pretende acabar com a estabilidade, já que servidores estáveis são mais motivados a trabalhar, sendo analisada a possibilidade de redução da jornada de trabalho, evitando, mediante isso, contratações excessivas.

Os estudos sobre as necessidade de mais cargos serão realizados juntamente com a Secretaria de Governo Digital, com a Secretaria de Transformação do Estado e a Secretaria de Gestão de Pessoas.

No que se refere à reestruturação da carreira, Esther pontuou que poucas passarão pelo processo, um exemplo será a Funai e AMN. Confira a seguir os concursos federais que receberam o aval neste ano.

Linha do tempo dos concursos federais autorizados

No mês de julho, 2.160 vagas foram autorizadas. O aval foi para 14 editais. Sobre impacto orçamentário, o valor é de R$ 546 milhões. Por sua vez, no mês de junho foram outras 4.436 novas vagas, com um impacto de R$ 735 milhões no Orçamento.

Levando em conta as oportunidades abertas desde janeiro, são mais de 8 mil vagas efetivas.

No mês de abril, por exemplo, foram 1.414 vagas divididas entre a Funai, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Ciência e Tecnologia, ambos configurando o primeiro pacote de certames federais autorizados.



Pacotes liberados concursos federais

Confira vagas liberadas:

Primeiro pacote de autorizações: 1.414 vagas

Ministério da Ciência e Tecnologia: 814 vagas;

Funai: 502 vagas;

Ministério do Meio Ambiente: 98 vagas

Segundo pacote de autorizações: 4.436 vagas

MAPA: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

INMET: 80 vagas para Analista e Tecnologista;

INCRA: 742 vagas para Analista e Engenheiro;

MEC: 220 vagas para Técnico;

INEP: 50 vagas para Pesquisador;

CAPES: 50 vagas para Analista;

FNDE: 100 vagas para Especialista;

ICMBio: 160 vagas para Técnico e Analista (provimento adicional);

MRE: 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

INPI: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

INMETRO: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

DNIT: 100 vagas para Analista;

ANM: 24 vagas para Especialista;

MME: 30 vagas para Administrador;

Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

CNPQ: 50 vagas para Analista;

CENSIPAM: 50 vagas para Analista;

MS: 200 vagas para Tecnologista;

FIOCRUZ: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista.

Terceiro pacote de autorizações: 2.480 vagas

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA): 40 vagas;

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC): 70 vagas

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL): 50 vagas;

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): 40 vagas;

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS): 35 vagas;

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ): 30 vagas;

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): 50 vagas;

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA): 50 vagas;

Banco Central do Brasil (Bacen): 100 vagas;

Comissão de Valores Mobiliários (CVM): 60 vagas;

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 895 vagas;

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA): 80 vagas;

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – ACE (MDIC): 50 vagas;

Ministério da Fazenda – AFFC: 40 vagas;

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – ATPS: 500 vagas;

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – EPPGG: 150 vagas;

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP): 100 vagas;

Ministério do Planejamento e Orçamento – APO (MPO): 100 vagas; e

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC): 40.

Oportunidades Temporárias concursos federais

Ao todo 8.141 vagas temporárias foram autorizadas para o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Por enquanto, apenas três editais para 7,7 mil oportunidades do órgão foram publicados. Neste caso, as oportunidades foram para:

agente de pesquisas e mapeamento, supervisor de coleta e qualidade, e agente censitário de pesquisas e mapeamento.

O MGI – Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos afirmou que desde o início de 2023 mais de 23 mil novos cargos públicos foram abertos. Veja a distribuição abaixo:

Nomeações de aprovados autorizadas : 1.799 (sendo 1.253 até junho mais 546 autorizadas em julho);

: 1.799 (sendo 1.253 até junho mais 546 autorizadas em julho); Concursos já autorizados : 8.146 desde janeiro (veja lista completa abaixo);

: 8.146 desde janeiro (veja lista completa abaixo); Ampliação de professores e técnicos : 5 mil;

: 5 mil; Processo seletivo simplificado para temporários: 8.141.