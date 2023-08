Governo prolonga isenção de vistos; Saiba quais países estão na lista

Nesta segunda-feira (28), o Ministério do Turismo tomou uma decisão que surpreendeu milhares de estrangeiros que estão planejando visitar o Brasil em um futuro próximo. A pasta decidiu prorrogar por mais algum tempo a isenção de vistos para os turistas de alguns países

A nova decisão indica que a isenção dos vistos vai ser aplicada até o próximo dia 10 de janeiro. A medida também foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, nesta segunda-feira (28). Inicialmente, o plano do atual governo era manter esta isenção até o dia 1º de outubro.

A isenção da exigência de visto está sendo prorrogada até 10 de janeiro de 2024 para turistas dos seguintes países:

Estados Unidos;

Canadá;

Austrália.

A polêmica com os vistos

Durante o seu governo, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) decidiu isentar a exigência de vistos para Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Contudo, estes países não indicaram a medida de reciprocidade, ou seja, o brasileiro que desejava ir até estes países ainda precisava do visto de permanência.

Ao assumir o poder em janeiro deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu voltar atrás da decisão que foi tomada por Bolsonaro. Como os outros países não deram a isenção aos brasileiros, ele anunciou que o Brasil também precisaria voltar a cobrar a isenção dos estrangeiros destes países.

Este processo de retomada da exigência está sendo feito por etapas, de modo que o visto só passaria a ser cobrado mais uma vez a partir de 1º de outubro. Neste meio tempo, o Japão anunciou que também isentaria os vistos dos brasileiros, de modo que o Brasil anunciou que manteria a isenção para os japoneses.

Mas Estados Unidos, Canadá e Austrália não voltaram atrás. Agora, o Brasil ainda afirma que vai abolir a isenção para estes três países, mas apenas a partir do próximo ano.



O motivo do recuo

Segundo o Ministério do Turismo, a mudança está ocorrendo por causa de “ajustes na licitação da contratação de serviços para emissão de vistos eletrônicos”. Como há uma previsão de atraso nesta emissão, o Brasil vai conceder a emissão por um pouco mais tempo até o sistema ser normalizado.

“O processo de licitação, que estava para ser lançado, teve que passar por atualizações e, com a brevidade possível, seu edital será publicado. A notícia foi antecipada para beneficiar o planejamento do setor de turismo e dos nacionais daqueles três países que pretendam vir ao Brasil a partir de outubro. Em atenção aos interesses dos cidadãos brasileiros, o governo estará pronto a negociar, com os três mencionados países, acordos de isenção de vistos baseados nos princípios da reciprocidade e da igualdade entre os Estados”, disse o Itamaraty, por meio de nota.

Viagens ao Nordeste

Nesta semana, o Ministério do Turismo divulgou novos dados sobre os destinos mais procurados por turistas nacionais e internacionais no Brasil. Com visto ou não, o fato é que o Nordeste segue no topo de lista das viagens mais buscadas no decorrer do primeiro semestre de 2023, de acordo com esta pesquisa.

“Maceió (AL), Porto de Galinhas (PE) e Porto Seguro (BA) foram os destinos nacionais mais vendidos pelas operadoras de turismo do país durante o primeiro semestre deste ano”, diz o Ministério do Turismo.

“Para o segundo semestre do ano, a pesquisa mostra que 86% das operadoras estimam que a movimentação e a concretização de vendas para o segundo semestre de 2023, ultrapassará os patamares de 2022. Para estas empresas, as vendas para o Natal devem ser 37,6% maiores e para o Réveillon 47,7% acima do que foi realizado no ano passado”, completa a pasta.