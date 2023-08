Governo surpreende e confirma SAQUE EXTRAORDINÁRIO de R$ 4 mil para quem está no Bolsa Família

O programa Bolsa Família tem passado por reformulações recentes, resultando em um aumento nos valores repassados às famílias beneficiárias. Além dos R$ 600,00 iniciais, agora existem benefícios adicionais de acordo com a composição e necessidades de cada família. Além disso, alguns beneficiários também estão recebendo o Auxílio Gás Nacional, no valor de aproximadamente R$ 100,00.

Com isso, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, responsável pelos programas sociais do governo federal, garantiu que os repasses dos dois benefícios continuarão ocorrendo normalmente neste ano, possibilitando que as famílias beneficiárias recebam um total de até R$ 4.000 até o final de 2023.

Bolsa Família de até R$ 4.000

Com a reformulação do Bolsa Família, além do valor mínimo de R$ 600,00, as famílias beneficiárias agora podem receber os seguintes adicionais:

Benefício Renda de Cidadani a: R$ 142,00 por pessoa da família;

Benefício Complementar : R$ 142,00 por pessoa da família, nos casos em que a renda familiar seja menor e não alcance o valor mínimo de R$ 600,00;

Benefício Primeira Infância : R$ 150,00 para famílias com crianças de até 6 anos de idade;

Benefício Variável Familiar: R$ 50,00 para famílias com gestantes e crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos.

Tomando como exemplo uma família composta por dois adultos (sendo uma gestante) e uma criança menor de seis anos, o benefício total seria de pelo menos R$ 800,00. Dessa forma, até o final do ano, essa família receberia mais cinco pagamentos nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, totalizando R$ 4.000.

Repasses de agosto

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de agosto terão início nesta sexta-feira, dia 18. O cronograma de pagamento do programa segue de acordo com o último dígito do Número de Inscrição Social (NIS) do beneficiário titular.

Além disso, também nesta sexta-feira, começam a ser liberados os repasses do Auxílio Gás Nacional, destinados à compra de botijões de gás de cozinha de 13 quilos. Esse benefício é pago a cada dois meses para algumas famílias que também são beneficiárias do Bolsa Família.

Confira o calendário de pagamentos dos benefícios em agosto aqui:



Você também pode gostar:

Último dígito do NIS Data do Pagamento 1 18 de agosto 2 21 de agosto 3 22 de agosto 4 23 de agosto 5 24 de agosto 6 25 de agosto 7 28 de agosto 8 29 de agosto 9 30 de agosto 0 31 de agosto

Com a confirmação dos repasses do Bolsa Família e do Auxílio Gás Nacional, as famílias beneficiárias têm a garantia de receber até R$ 4.000 até o final de 2023. Esses valores extras proporcionam um alívio financeiro importante e ajudam a suprir algumas necessidades básicas.

É importante ressaltar que o Bolsa Família é um programa de transferência de renda que visa combater a pobreza e a desigualdade social. Por meio do programa, milhares de famílias em situação de vulnerabilidade têm acesso a recursos financeiros que contribuem para a melhoria de sua qualidade de vida.

O Auxílio Gás Nacional, por sua vez, é um benefício adicional que auxilia as famílias na compra de gás de cozinha, um item essencial para o preparo de alimentos. Com o valor de aproximadamente R$ 100,00, esse benefício ajuda a aliviar os custos com o gás, proporcionando um suporte financeiro adicional.

A reformulação do Bolsa Família e a garantia dos repasses dos benefícios representam um avanço importante na proteção social das famílias brasileiras. Essas medidas visam reduzir as desigualdades e promover uma distribuição mais justa de recursos, garantindo que aqueles que mais precisam sejam assistidos.

Para ter acesso aos benefícios do Bolsa Família, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e atender aos critérios estabelecidos pelo programa. É fundamental que as famílias atualizem suas informações no CadÚnico regularmente para garantir o recebimento dos benefícios de forma correta e sem interrupções.

Não deixe de conferir o calendário de pagamentos e estar atento a todas as atualizações para garantir que você receba corretamente os benefícios do Bolsa Família e do Auxílio Gás Nacional. Aproveite esses recursos para melhorar sua qualidade de vida e buscar um futuro mais promissor para você e sua família.