Governo surpreende e LIBERA bolsa de estudo em curso para o ENEM 2023

O governo surpreendeu os estudantes brasileiros e liberou bolsa de estudo em curso para o Enem 2023. Então, se você é estudante e quer conquistar uma boa nota na avaliação, veja como acessar o conteúdo.

Governo libera bolsa de estudo em curso para o Enem 2023

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, em parceria com a plataforma Me Salva!, ofereceu bolsas de estudo para alunos matriculados na 3ª série do ensino médio, de toda a rede estadual.

Os interessados podem participar da atividade e se prepararem para o Exame Nacional do Ensino Médio neste ano. Portanto, os alunos que participarem têm acesso gratuito aos seguintes conteúdos:

Cronograma de estudos;

Exercícios de preparação;

Simulados do Enem, que seguem o mesmo número de questões e o nível de exigência da prova oficial;

Boletim de desempenho detalhado, com sugestões de aula de revisão e também com notas de Teoria de Resposta ao Item (TRI), seguindo a metodologia de correção usada pelo Inep.

Além disso, a bolsa de estudo em curso para o Enem 2023 também disponibiliza um plano de estudos personalizado. Dessa forma, leva em consideração o tempo que o aluno tem para estudar. Bem como, os dias disponíveis para preparação.

Outro material disponível para os alunos que querem se preparar para a prova são as aulas online, com duração entre 10 e 15 minutos. Aliás, são mais de 3,5 mil conteúdos liberados gratuitamente para que os estudantes reforcem seus conhecimentos.

Como o aluno pode acessar o curso preparatório ao Enem?

O aluno que tem direito à bolsa de estudo em curso para o Enem 2023 deve usar o e-mail fornecido pela sua escola para resgatar o acesso do seu curso.

Se um estudante não tiver acesso ao e-mail institucional, ele deve procurar a escola ou solicitar ajuda por meio da Central de Atendimento da SEDUC-SP, clicando aqui.



A partir do atendimento, o aluno conseguirá um novo login e senha para que possa acessar os conteúdos e se preparar para a prova de 2023.

Por fim, com a senha em mãos, o aluno pode acessar as aulas quando e de onde quiser.

O que se sabe sobre o Enem 2023

Com o anúncio da bolsa de estudo em curso para o Enem 2023, os interessados pela prova aumentaram. Portanto, há algumas informações básicas sobre o exame que você deve saber.

A edição 2023 do Enem está prevista para acontecer nos dias 5 e 12 de novembro. Dessa forma, as inscrições ficaram abertas de 5 a 16 de junho, com uma taxa de R$ 85. Ou seja, não é mais possível se inscrever para prestar o exame esse ano.

Você pode conferir o edital oficial do Exame Nacional do Ensino Médio, clicando aqui. O documento foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o Inep.

No primeiro dia, 5 de novembro, será aplicado aos alunos a redação e 90 questões, sendo 45 de linguagens e códigos e mais 45 de ciências humanas. Por fim, no segundo dia, 12 de novembro, são mais 90 questões. Ou seja, 45 de ciências da natureza e as demais de matemática.

Fique atento aos materiais que podem ser usados durante a prova, ao local de sua prova e aos horários. Afinal, caso perca a sua inscrição, terá que esperar até a edição 2024 do Exame, que deve acontecer apenas em novembro do próximo ano.

Prazos do Enem 2023

Com as provas sendo realizadas nos dias 5 e 12 de novembro, o Inep anunciou no cronograma oficial que a divulgação dos gabaritos está prevista para 24 de novembro. Além disso, o resultado final será divulgado apenas em 16 de janeiro de 2024.

Vale lembrar que a nota do Enem é a porta de entrada de muitos alunos em Universidades públicas e privadas de todo o país, por meio de programas como Prouni e Fies. Inclusive, há instituições que somam o valor da nota da prova em seus vestibulares.

Aproveita a oportunidade da bolsa de estudo em curso para o Enem 2023

Se você tem direito a bolsa de estudo em curso para o Enem 2023 não perca essa chance. Afinal, preparar-se para a prova pode garantir que conquiste as notas desejadas e ingresse no ensino superior que sempre desejou.

Comece o quanto antes os estudos para que tenha tempo de assimilar os conteúdos e sanar todas as suas dúvidas. Não esqueça que o Enem será no começo de novembro. Então, mantenha seu foco.