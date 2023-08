Governo surpreende e prepara cashback nas contas de água e luz; veja como conseguir

O Governo Federal tem buscado implementar medidas para ampliar o poder de compra da população brasileira. Entre as propostas em estudo, uma que tem ganhado destaque é a possibilidade de oferecer cashback para contas de luz e água em todo o país. Essa iniciativa visa aliviar o peso dessas despesas no orçamento familiar e contribuir para a redução da desigualdade de renda.

O que é cashback e como funciona?

O cashback é um sistema em que o consumidor recebe de volta uma porcentagem do valor gasto em determinadas compras ou serviços. Essa prática já é conhecida e utilizada por bancos e aplicativos, mas agora o governo federal planeja aplicá-la nas contas de luz e água.

A ideia é que, ao pagar essas contas, o consumidor tenha uma parte do valor reembolsada. Dessa forma, o cashback funcionaria como um estímulo para que as pessoas utilizem meios digitais de pagamento e, ao mesmo tempo, reduzam o impacto financeiro das despesas básicas.

Benefícios da implementação do cashback

A implementação do cashback nas contas de luz e água traria diversos benefícios para a população brasileira. Primeiramente, essa medida representaria um alívio financeiro para as famílias de baixa renda, que geralmente gastam uma parcela significativa de sua renda com esses serviços essenciais.

Além disso, o cashback poderia incentivar o uso de meios digitais de pagamento, o que traz vantagens como segurança, praticidade e maior controle financeiro. Com o avanço da tecnologia, os pagamentos digitais têm se tornando cada vez mais populares, e essa iniciativa do governo federal acompanha essa tendência.

Experiências de outros países

Para embasar a proposta de implementação do cashback nas contas de luz e água, o governo federal tem analisado experiências de outros países. Um exemplo citado é o do Equador, que desde 2017 devolve parte do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) exclusivamente para compras de produtos de primeira necessidade, como remédios e itens têxteis, para famílias de baixa renda, idosos e pessoas com necessidades especiais.

Outro exemplo mencionado é o modelo adotado no estado do Rio Grande do Sul, onde famílias com renda de até três salários mínimos recebem a devolução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em um cartão de crédito. Essas experiências mostram que é possível implementar o cashback de forma eficiente e beneficiar os segmentos mais vulneráveis da população.



Você também pode gostar:

Trâmites e definições

A proposta de implementação do cashback nas contas de luz e água está em tramitação no Senado Federal. Após a aprovação do texto da reforma tributária no Congresso, caberá a um projeto de lei complementar definir questões como o prazo de implementação do cashback, o público-alvo, os limites e as regras para o benefício.

O governo federal está empenhado em encontrar soluções que possam contribuir para a melhoria das condições de vida da população brasileira. O cashback nas contas de luz e água é uma das medidas em estudo e que poderá ser implementada nos próximos meses, desde que seja aprovada pelo Senado.

Críticas e dúvidas

Apesar dos possíveis benefícios do cashback nas contas de luz e água, há algumas críticas e dúvidas em relação a essa iniciativa. Um ponto levantado é que alguns itens da cesta básica já são isentos de impostos federais, o que beneficia indiscriminadamente todas as classes sociais. Nesse sentido, a implementação do cashback poderia acabar favorecendo também aqueles que não necessitam desse benefício.

Outra crítica é em relação à operacionalização do cashback. É necessário que os mecanismos sejam bem definidos por lei complementar para evitar dificuldades e garantir que o imposto seja efetivamente devolvido àqueles que mais precisam.

Apesar das críticas, o governo federal está consciente da importância de encontrar soluções que promovam a justiça tributária e contribuam para a redução da desigualdade de renda. O cashback nas contas de luz e água é uma das iniciativas que estão sendo estudadas nesse sentido.