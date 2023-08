Governo surpreende e prepara SISTEMA para venda de passagens a R$ 200

O programa “Voa Brasil” está prestes a revolucionar o mercado de passagens aéreas no país. Com o objetivo de tornar as viagens mais acessíveis, o governo está implementando um sistema inovador que conectará as grandes companhias aéreas do país aos clientes. Neste artigo, exploraremos todos os detalhes sobre o programa “Voa Brasil” e como ele beneficiará os passageiros.

O que é o programa “Voa Brasil”?

O programa “Voa Brasil” é uma iniciativa do Ministério dos Portos e Aeroportos (MPor) que visa oferecer passagens aéreas a preços acessíveis para a população. Com o lançamento previsto para o final deste mês, o programa tem adesão das principais companhias aéreas do país, como Azul, Latam, Gol e Voepass.

Como funcionará o programa?

O programa “Voa Brasil” utilizará um sistema integrado que conectará as empresas aéreas aos clientes. Atualmente, estão sendo realizadas medidas de integração de sistemas e acesso a bases de dados estratégicas para concluir a estruturação da fase piloto do programa.

Beneficiários do programa

Inicialmente, o programa beneficiará aposentados e pensionistas que não realizaram voos nos últimos 12 meses. Cada pessoa poderá comprar até quatro trechos por vez, permitindo que levem seus familiares ou amigos em suas viagens. Isso proporcionará uma oportunidade única para que essas pessoas possam explorar o país de forma acessível e conveniente.

Adesão das grandes companhias aéreas

Um dos principais pontos fortes do programa “Voa Brasil” é a adesão das grandes companhias aéreas do país. Empresas renomadas como Azul, Latam, Gol e Voepass estão comprometidas com a iniciativa e oferecerão passagens em períodos de ociosidade, como os meses de março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro. Isso permitirá que os passageiros desfrutem de tarifas mais baixas durante esses meses específicos.

Estimativa de oferta de passagens



De acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Marcio França, o programa “Voa Brasil” oferecerá aproximadamente 1,5 milhão de passagens por mês. Essa oferta significativa de passagens aéreas a preços acessíveis abrirá oportunidades para que mais pessoas possam viajar pelo país, conhecer novos destinos e fortalecer o turismo nacional.

Benefícios para as companhias aéreas

O programa “Voa Brasil” também trará benefícios para as companhias aéreas participantes. Ao oferecer passagens em períodos de ociosidade, as empresas poderão otimizar a ocupação de seus voos e maximizar a utilização de suas aeronaves. Isso contribuirá para a sustentabilidade financeira das companhias e fortalecerá o setor de aviação brasileiro como um todo.

O papel do governo na manutenção do sistema

O sistema que está sendo desenvolvido pelo governo para integrar as empresas aéreas e conectá-las aos beneficiários do programa será mantido pela gestão federal. Todos os esforços estão sendo empreendidos para manter o cronograma de lançamento no fim de agosto, garantindo a eficiência e o bom funcionamento do programa “Voa Brasil”.

Ademais, com o programa “Voa Brasil“, o governo está promovendo uma verdadeira revolução no setor de aviação brasileiro. Ao oferecer passagens aéreas a preços acessíveis e conectar as grandes companhias aéreas aos clientes, o programa proporcionará oportunidades únicas para os passageiros viajarem pelo país.