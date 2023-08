Governo suspende pagamento e deixa brasileiros assustados

O Governo Federal segue suspendendo o pagamento de beneficiários do Bolsa Família. Dessa vez, os excluídos foram inscritos do estado do Piauí. Ao todo, cerca de 3 mil famílias foram retiradas do programa por irregularidades cadastrais.

Em todo o Brasil, 934 mil beneficiários já tiveram o Bolsa Família suspenso até julho, após a realização do pente-fino do Governo Federal. A iniciativa pretende excluir do programa as pessoas que possuem inconsistências no cadastro e que não se adéquam às suas exigências.

Novo cortes do Bolsa Família atingem beneficiários do Piauí

É importante destacar que os cortes realizados pelo Governo Federal visaram suspender o pagamento das pessoas que não seguem as regras do programa. Dessa maneira, novas famílias que realmente cumprem as exigências podem se beneficiar.

Hoje, o Piauí conta com 622 famílias participantes do Bolsa Família. Antes das recentes suspensões, o programa alcançava o total de 625.195 pessoas no estado.

O Bolsa Família é o maior programa de distribuição de renda do país e beneficia mais de 20 milhões de famílias. Para participar, a principal regra é ter renda mensal per capita de até R$ 218. Além disso, também é indispensável ser inscrito no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais).

Os recentes cortes do governo levaram em consideração os dados do CadÚnico. Por isso, caso a família se adéque à todas as regras do programa e, mesmo assim, teve o benefício suspenso, precisa procurar o CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) para atualizar os seus dados.

Como se cadastrar no Bolsa Família?

Para participar do Bolsa Família é necessário ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa. Cumprindo esta regra, o responsável familiar deve se dirigir até o CRAS mais próximo da sua residência para fazer a inscrição da sua família no CadÚnico.



Você também pode gostar:

Assim, deve portar o seu documento pessoal e um documento de cada integrante do grupo familiar. Não existe um cadastro específico para o programa Bolsa Família. Apenas a inscrição no CadÚnico é o suficiente.

Após a inscrição, a família entrará na lista de espera do programa. Dessa forma, deverá aguardar a próxima contemplação do Governo Federal, que concede o benefício de forma automática, com base nos dados do sistema.

Regras para garantir a continuidade dos pagamentos

Além das regras de concessão do Bolsa Família, o Governo Federal também criou as condicionalidades para a continuidade dos pagamentos. Trata-se de regras que os beneficiários devem cumprir para garantir a continuidade dos pagamentos mensais. Confira:

Realizar a atualização da caderneta de vacinação de crianças, adolescentes e gestantes;

Crianças entre 4 e 5 anos deverão ter frequência escolar mínima de 60%;

Crianças a partir de 6 anos deverão ter frequência escolar mínima de 75%;

Gestantes devem fazer o pré-natal;

Realizar o acompanhamento nutricional das mulheres e crianças de até 7 anos.

Além disso, é importante lembrar que os inscritos devem realizar a atualização cadastral do CadÚnico sempre que houver alguma mudança nos dados familiares, como renda ou número de integrantes.

Ademais, também é necessário fazer a atualização a cada dois anos, independente se houver mudanças nas informações ou não.

Caixa iniciará o pagamento do Bolsa Família nos próximos dias

A Caixa Econômica Federal iniciará nesta semana uma nova rodada de pagamentos do Bolsa Família. Assim, as famílias receberão as parcelas referente a agosto de acordo com o calendário oficial, que segue o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos inscritos.

Os repasses começam na próxima sexta-feira (18) para aqueles que possuem o NIS com final 1. A seguir, confira todas as datas:

Final de NIS 1: 18 de agosto;

Final de NIS 2: 21 de agosto;

Final de NIS 3: 22 de agosto;

Final de NIS 4: 23 de agosto;

Final de NIS 5: 24 de agosto;

Final de NIS 6: 25 de agosto;

Final de NIS 7: 28 de agosto;

Final de NIS 8: 29 de agosto;

Final de NIS 9: 30 de agosto;

Final de NIS 0: 31 de agosto.

Os beneficiários do Bolsa Família podem sacar o pagamento por meio dos caixas eletrônicos da Caixa, agências, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Também é possível fazer o saque sem o cartão nos caixas eletrônicos utilizando o código gerado no aplicativo Caixa Tem.

Além disso, por meio do aplicativo também é possível movimentar a quantia sem sair de casa. Assim, os beneficiários podem fazer transferências, pix, pagamento de boletos e recarga de celular, bem como ter acesso a diversos serviços bancários.