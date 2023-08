GOVERNO toma decisão IMPORTANTE que AFETARÁ taxistas

Você já teve contato com um benefício totalmente direcionado aos condutores de táxi? Em uma ação inovadora que almeja trazer grandes mudanças à frota de táxis no território fluminense, o governador Cláudio Castro deu sua aprovação ao decreto que estabelece uma linha de crédito singular para os taxistas.

Essa iniciativa recente, que já está causando impacto no ramo, tem o objetivo de facilitar a substituição dos automóveis. Assim, oferece termos exclusivos para os operadores de veículos, que terão a chance de usufruir de empréstimos sem a incidência de taxas. Contudo, o que exatamente está sendo sugerido, e de que forma essa ação pode revolucionar o sistema de transporte no estado em se tratando dos taxistas?

Taxistas do Rio podem contar com um benefício importante

O programa denominado AgeRio CrediTáxi, firmado na última quarta-feira, apresenta uma oportunidade especial de crédito. Assim, oferece um montante de até R$ 80 mil aos motoristas de táxi, sem a incidência de taxas de juro ou de correção monetária. As requisições já estão à disposição e podem ser submetidas exclusivamente por meio do portal da AgeRio.

A ideia foi concebida na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) por iniciativa dos parlamentares André Ceciliano (PT) e Jorge Felippe Neto (Avante). O conceito vai além da renovação da frota de táxis no estado, estendendo-se à compra de vans, kombis e motocicletas. Uma das condições é que os veículos adquiridos sejam, de preferência, produzidos no território fluminense.

Os condutores de táxi que operam entre municípios também estão englobados pelo novo programa de crédito, mesmo aqueles que enfrentaram limitações financeiras durante a crise da Covid-19. A extensão do crédito pode ser ampliada até um máximo de 10% para a obtenção de veículos adaptados para o transporte de pessoas com mobilidade reduzida.

Detalhes do crédito

Os pormenores relacionados ao crédito exibem grande promessa. Inicialmente, uma soma de R$ 20 milhões ficará à disposição, podendo aumentar de acordo com a demanda dos operadores de veículos.

A medida favorece condutores autônomos de táxi ou afiliados a cooperativas. O limite de crédito estabelecido é de R$ 80 mil, e a possibilidade de empréstimo abrange veículos recentes ou já utilizados com até cinco anos de fabricação.

A liberação do crédito está planejada para transcorrer dentro de um período de até 10 dias após a entrega de toda a documentação necessária. Além da ausência de juros, o período de pagamento se estica por um intervalo de 60 parcelas, com um período inicial de isenção de pagamento estipulado em 12 meses.



A garantia oferecida à AgeRio é o próprio automóvel obtido. O motorista de táxi precisa formalizar um acordo de cessão fiduciária com a AgeRio, transferindo a propriedade do veículo até que a dívida seja quitada. Após a liquidação, a titularidade do veículo será restituída ao comprador.

Este passo adotado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro apresenta um avanço significativo na modernização e atualização da frota de veículos de transporte. Isso possibilita condições laborais aprimoradas para os motoristas de táxi e, consequentemente, uma elevação na qualidade do serviço prestado aos habitantes.

Com a introdução do programa AgeRio CrediTáxi, o Estado demonstra uma notável inclinação em direção ao respaldo e investimento na área de transporte. Dessa forma, estabelece um exemplo que pode vir a ser seguido por outras unidades federativas no Brasil.

“Taxista Pet Friendly” é um Projeto de Lei

A proposta em questão será avaliada pela Assembleia de Vereadores do Rio, buscando a criação de um distintivo intitulado “Taxista Amigo dos Animais” na metrópole. O propósito subjacente é identificar e oficializar os motoristas de táxi que conduzem passageiros acompanhados por seus companheiros de quatro patas.

Conforme declarado pela vereadora Vera Lins (Membro do Progressista), a autora da proposta, diversos condutores optam por não receber animais em seus carros. Isso gera complicações para os cuidadores que almejam, por exemplo, levar seus animais para tratamento veterinário ou para um banho.

“Abrir espaço para acomodar animais será um diferencial considerável no mercado, considerando que muitos taxistas construíram uma clientela fiel exatamente devido à atenção que eles conferem aos bichinhos de estimação dos passageiros. Importante lembrar que a maioria das pessoas encara seus animais de estimação como membros queridos da família e valorizam vê-los sendo bem tratados. Além disso, rejeitar a corrida de um passageiro com seu animal de estimação implica em perda financeira para o motorista e a possibilidade de perder o cliente”, afirmou a vereadora.

Se o projeto de lei receber aprovação, os veículos dos profissionais que se dispuserem a transportar animais receberão um distintivo. Este será fixado em um lugar de fácil visualização. Segundo a legisladora, será vedada a imposição de qualquer taxa adicional por parte do condutor para o transporte de passageiros acompanhados por seus animais de estimação.

Além disso, o projeto também especifica que o distintivo “Taxista Amigo dos Animais” será emitido pela Secretaria Municipal de Transportes e não terá um prazo definido, ficando ao critério do motorista determinar por quanto tempo deseja exibi-lo. Após a promulgação da lei, a plataforma Táxi Rio terá um período de trinta dias para incorporar uma opção que permita aos usuários optarem por esse novo serviço.