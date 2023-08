Governo vai ajudar ESTAS pessoas a pagar a CONTA DE LUZ; saiba como

Há algum tempo, o povo brasileiro vem enfrentando o aumento da tarifa da conta de luz. Essa situação se agravou durante um período de escassez de chuvas, o que pesa consideravelmente no orçamento dos cidadãos. No entanto, o Governo Federal tomou medidas para beneficiar meio milhão de famílias.

A conta de luz é uma das despesas mensais essenciais para todos os brasileiros. Isso porque a energia é fundamental para diversas atividades diárias em casa. Dessa forma, não é possível ignorar o alto custo dessa necessidade básica. Mesmo com preços elevados, é imprescindível quitar a fatura para evitar acumular dívidas.

O que o governo fará para ajudar os cidadãos brasileiros?

Uma das metas do governo é aumentar o poder de compra da população, o que tem sido alcançado através de uma série de medidas implementadas desde o início do ano. Por exemplo, o valor do Bolsa Família foi elevado para R$600 e parcelas extras entre R$150 e R$50 também foram concedidas.

Outra iniciativa foi o aumento do salário mínimo, que passou por dois reajustes e agora é de R$1.320. É evidente que o governo tem tomado decisões com o objetivo de enriquecer a população e tirar o país do Mapa da Fome, estatística da qual retornou em 2022.

Nesse contexto, a energia desempenha um papel fundamental. Assim, o governo anunciou recentemente uma medida que beneficiará mais de meio milhão de famílias em todo o país. Quer saber quem terá uma redução significativa na conta de luz? Continue lendo para conhecer todos os detalhes dessa nova medida oficial.

Conta de luz: redução na fatura está próxima de acontecer

Redução na fatura de energia está prestes a ser concretizada para os moradores de Roraima. Conquanto, o Governo Federal apresentou um projeto que fornecerá energia de qualidade com preços mais acessíveis do que os praticados atualmente no estado.

Roraima depende predominantemente de energia termelétrica, enquanto a hidrelétrica é a fonte mais comum em todo o país devido à abundância de água. Nesse contexto, o governo anunciou a retomada do programa “Luz para Todos”.

Assim, como primeiro passo, está lançando o projeto Linhão de Tucuruí, que beneficiará pelo menos 500 mil famílias até o fim do mandato do presidente Lula (PT). O Governo Federal ressaltou que o objetivo é construir políticas inclusivas e justas para a universalização do acesso e uso da energia elétrica.



Moradores do DF correm risco de perder o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica

Cerca de 10 mil famílias residentes no Distrito Federal correm o risco de perder o benefício de desconto na conta de eletricidade. Esse desconto pode chegar a até 65%, oferecido por meio da Tarifa Social de Energia Elétrica.

De acordo com a Neoenergia Brasília, a fim de garantir a continuidade desse privilégio, é essencial cumprir com alguns requisitos. Um bom exemplo é atualizar o Número de Inscrição Social (NIS) ou o Número do Benefício (NB) no Cadastro Único a cada dois anos.

A Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) é um programa do governo que proporciona reduções nas faturas para consumidores de baixa renda. Veja quem possui direito a esse benefício:

Famílias de baixa renda registradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com NIS, e cuja renda familiar mensal por indivíduo seja igual ou inferior a meio salário-mínimo nacional, independentemente de receberem ou não o Bolsa Família;

Quem está inscrito no Cadastro Único, com renda familiar mensal de até três salários-mínimos, contando com um membro que necessita de forma contínua o uso de dispositivos ou aparelhos elétricos devido a uma condição de saúde, ou

patologia;

Famílias de baixa renda com idosos ou pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), acompanhado do respectivo NB (Número do Benefício).

Procedimento para inscrição

Quando o titular da conta de energia elétrica é também o beneficiário portador do NIS ou NB, a Neoenergia realiza a inscrição automaticamente. No entanto, quando a titularidade da conta está vinculada ao CPF de outra pessoa, é necessário que o cliente faça a inscrição a fim de assegurar o recebimento do benefício.

O processo de cadastramento pode ser efetuado por intermédio do número 61 3465-9318 (WhatsApp) ou pelo website oficial da Neoenergia. O consumidor tem a liberdade de se inscrever em qualquer momento para usufruir do desconto, contanto que:

Atenda aos requisitos preestabelecidos para a classificação;

Submeta a documentação necessária e obtenha a validação para o benefício.

Vale ressaltar que o desconto não é acumulativo. Em situações nas quais duas pessoas compartilham o mesmo NIS ou NB, apenas uma delas pode se inscrever na Tarifa Social.