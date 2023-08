Governo vai convocar 550 policiais da reserva; veja se você está na lista

O governo do estado da Bahia anunciou recentemente a convocação de 550 policiais da reserva e 150 bombeiros para atuarem em serviços administrativos. Essa medida visa otimizar o aproveitamento desses profissionais experientes em áreas estratégicas, de acordo com o que é permitido pela legislação. O edital referente à convocação será publicado no Diário Oficial do estado nesta quinta-feira (9).

Convocação de Policiais da Reserva

Durante a entrega de viaturas para 12 Companhias Independentes de Policiamento Tático (CIPTs) da Polícia Militar, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) explanou sobre os detalhes da convocação. Segundo o governador, esses profissionais serão alocados em locais estratégicos, onde irão auxiliar em atividades administrativas, como informática e música, além de outras áreas. Aqueles que passarem pelo processo seletivo serão responsáveis por entrega de documentos, realização de exames e atualização da formação, preparando-se para a nova missão que irão assumir.

O governador também destacou que os policiais da ativa serão realocados para atuarem em missões operacionais. Dessa forma, pessoas que atualmente ocupam cargos de motoristas e administrativos serão direcionadas para auxiliar nas estratégias da ativa. Esses profissionais têm desempenhado funções administrativas importantes, mas agora terão a oportunidade de atuar nas ruas, contribuindo para a segurança da população.

Reforço na Frota de Viaturas

Durante o evento, o governador Jerônimo Rodrigues também realizou a entrega de 84 viaturas novas para reforçar a frota da Polícia Militar. Entre esses veículos, estão 27 modelos semiblindados da GM Trailblazer. Além disso, já estão em atividade seis viaturas na Rondesp Meio Oeste, totalizando 90 novos veículos entregues. O investimento total foi de R$ 9 milhões.

Outro destaque são as 57 caminhonetes modelo GM S10, que foram alugadas para serem utilizadas pela corporação. Esses veículos irão garantir maior agilidade no atendimento e maior segurança durante as ações ostensivas para os profissionais que atuam nas Rondesps Atlântico, Baía de Todos os Santos, Central, Região Metropolitana de Salvador, Norte, Sul, Leste, Oeste, Meio Oeste, Sudoeste, Chapada, Nordeste, Recôncavo e Extremo Sul. Essa aquisição visa aumentar o nível de operacionalidade e reduzir o tempo de resposta.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), essas novas viaturas representam um importante investimento para fortalecer as ações da Polícia Militar e garantir a segurança da população.

Benefícios da Convocação dos Policiais da Reserva

A convocação de 550 policiais da reserva e 150 bombeiros para atuarem em serviços administrativos traz diversos benefícios tanto para esses profissionais quanto para a sociedade em geral. Dentre os principais benefícios, podemos destacar:

Otimização dos Recursos: A utilização dos profissionais da reserva em serviços administrativos permite o aproveitamento de suas habilidades e conhecimentos em áreas estratégicas, contribuindo para a eficiência do trabalho realizado. Experiência e Conhecimento: Os policiais da reserva e bombeiros convocados possuem vasta experiência e conhecimento adquiridos ao longo de suas carreiras, o que pode trazer novas perspectivas e soluções para os desafios enfrentados pela instituição. Reforço nas Missões Operacionais: Com a realocação dos policiais da ativa para atuarem em missões operacionais, haverá um aumento no efetivo disponível para o combate à criminalidade e garantia da segurança da população. Melhoria na Operacionalidade: A entrega de novas viaturas para a Polícia Militar traz melhorias na operacionalidade, como maior agilidade no atendimento e resposta mais rápida às ocorrências. Aumento da Sensação de Segurança: Com o reforço na frota de viaturas e o aumento do efetivo policial, a população tende a se sentir mais segura, o que contribui para a qualidade de vida e bem-estar de todos.