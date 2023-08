Grande aviso do Nubank para clientes que têm menos de 18 anos

No cenário em constante evolução do setor bancário e financeiro, onde a tecnologia tem desempenhado um papel crucial, o Nubank se destaca como um dos principais protagonistas.

Facilitando a relação financeira para jovens e pais: entenda o novo controle parental do Nubank

Ao buscar simplificar a maneira como as pessoas lidam com o dinheiro, essa instituição financeira tem continuamente revolucionado o mercado. Recentemente, em julho de 2022, a fintech deu um novo passo nessa jornada de inovação, ao lançar uma conta específica para menores de idade, acompanhada por um recurso revolucionário chamado Controle Parental.

Autonomia financeira e segurança

O mundo das finanças tem se transformado rapidamente, e o Nubank tem se mantido na vanguarda dessas mudanças. Desse modo, para atender às necessidades dos jovens entre 10 e 17 anos, o banco digital introduziu uma conta exclusiva.

Em suma, essa conta permite que os jovens tenham um espaço financeiro próprio, com a supervisão e apoio de um adulto responsável. Assim, essa iniciativa visa não apenas fornecer aos jovens um local para começar a aprender sobre finanças, mas também oferecer uma camada adicional de segurança através da supervisão dos pais.

Controle Parental Nubank

Uma das características mais empolgantes desta nova oferta é o recurso de Controle Parental. Visto que esse recurso foi projetado para dar aos pais ou responsáveis uma visão clara e abrangente das transações financeiras realizadas pelos jovens.

Desse modo, através do Controle Parental, os pais podem acompanhar as movimentações em tempo real, possibilitando um entendimento completo dos hábitos financeiros de seus filhos.

Qual é o objetivo desta modalidade de controle?



Você também pode gostar:

O objetivo central do Controle Parental é proporcionar maior independência financeira aos jovens. Isso porque ao mesmo tempo, ele garante que os pais estejam envolvidos no processo. Assim, permitindo-lhes orientar e educar os filhos sobre a importância da gestão financeira responsável.

Sendo assim, através desse recurso, os jovens podem começar a tomar decisões financeiras por conta própria. Ao mesmo tempo em que os pais podem intervir se necessário, criando um ambiente de aprendizado seguro e controlado.

Funcionalidades para jovens

Com o Nubank, os jovens têm acesso a várias funcionalidades financeiras que os ajudam a desenvolver habilidades financeiras essenciais. Uma vez que eles podem usar o cartão de débito, guardar dinheiro em “caixinhas”, realizar transferências via Pix, ativar o modo “rua”, recarregar, entre outras opções disponíveis no aplicativo.

No entanto, é importante destacar que todas essas movimentações podem ser acessadas e monitoradas pelo responsável, com exceção dos rendimentos da “caixinha”, que serão disponibilizados no futuro, conforme definido pela fintech.

Utilizando o controle parental de forma simples

A utilização do Controle Parental é fácil e acessível para os pais. Basta seguir alguns passos simples no aplicativo Nubank, disponível para Android e iOS. Após acessar o perfil, os responsáveis devem selecionar a opção “Conta para menor de 18 anos”.

Caso seja responsável por mais de uma conta, você pode escolher de qual conta deseja visualizar as movimentações. Por conseguinte, ao selecionar “Continuar”, é possível acessar o Histórico de Movimentações do mês da conta escolhida, permitindo um acompanhamento completo das atividades financeiras.

Promovendo educação financeira

À medida que o mercado financeiro evolui, o Nubank continua a liderar o caminho com inovações que atendem às necessidades em constante mudança de seus clientes. Já que com o lançamento da conta para menores de idade e o revolucionário recurso Controle Parental, o Nubank demonstra seu compromisso em capacitar jovens com conhecimento financeiro e autonomia, ao mesmo tempo que proporciona tranquilidade aos pais.

Certamente, esse passo em direção à educação financeira desde uma idade jovem é um reflexo da missão do Nubank de descomplicar as finanças e construir um futuro financeiro mais seguro e informado para todos.