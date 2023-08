Grande Concurso da Polícia Civil já tem prazo para sair; saiba mais!

Mais um grande concurso da Polícia Civil. O certame já conta com prazo para sair. Dessa vez, as oportunidades serão do estado do Ceará.

Os esclarecimentos são do governador do Ceará, Elmano Freitas que detalhou que também serão realizadas outras convocações. Serão chamados os aprovados do concurso da polícia militar e civil de anos anteriores.

O novo edital será liberado no próximo mês, setembro. Sobre as novas vagas, ainda não foram esclarecidas, assim como os cargos.

Quando foi o último edital do concurso da Polícia Civil



O último certame aconteceu em 2021 e, na ocasião, foram ofertadas 1.500 vagas. Desse quantitativo eram 500 imediatas e 1.000 para formar um cadastro de reserva para os cargos de investigador e escrivão.

Para se inscrever era preciso ter nível superior completo, além de Carteira Nacional de Habilitação, ativa e vigente, para condução de veículo automotor Categoria B, no mínimo

A fase objetiva teve 100 questões sendo:

conhecimentos comuns – 20 questões

conhecimentos específicos – 80 questões

Veja as disciplinas cobradas:



Língua portuguesa – 10 questões

Informática – 10 questões.

Noções de direito Penal – 20

Legislação Penal Extravagante – 10

Noções de direito processual penal – 15

Noções de direito administrativo -15

Noções de direito constitucional – 15

Legislação específica – 5

O concurso PC CE contou com as seguintes etapas:

I. 1ª Fase: Provas escritas, Objetivas e Discursivas, de caráter eliminatório e classificatório;

II. 2ª Fase: Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório;

III. 3ª Fase: Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório;

IV. 4ª Fase: Exame Toxicológico, de caráter eliminatório;

V. 5ª Fase: Curso de Formação Profissional e Avaliação de Verificação de Aprendizagem

Outro concurso da Polícia Civil

O concurso PC SP (Polícia Civil de São Paulo) ainda não liberou o edital tão esperado. Vale lembrar que a expectativa inicial era que o edital saísse no final de julho, mais precisamento no dia 31.