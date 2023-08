Grande concurso de administração avança e deve sair nas próximas semanas

Se você busca um concurso de administração, saiba que um novo edital está chegando. Dessa vez, as oportunidades são para o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro- CRA RJ.

As vagas serão para médio e superior e está sendo um dos certames mais aguardados no estado. Com o avanço, o concurso agora já tem banca.

A empresa será responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção. A banca escolhida foi a IDIB. O extrato foi publicado nesta quinta-feira, 17 de agosto, por meio do Diário Oficial.

Não foram divulgados cargos e número de vagas, mas, segundo o documento, as ofertas serão destinadas a candidatos com ensinos médio e superior.

O próximo passo consiste em assinatura do contrato. A partir daí, o certame torna-se iminente e pode sair em breve.

Como foi o último concurso de administração

O último edital foi publicado em 2007 e ofertou vagas imediatas mais formação de cadastro reserva. A banca organizadora foi o Núcleo de Computação Eletrônica (NCE/UFRJ)

As vagas ofertadas foram:

administrador;

advogado;

analista de sistemas;

contador;

fiscal;

profissional de apoio administrativo;

profissional de apoio operacional;

técnico de contabilidade; e

técnico de informática.



Concurso de administração

O concurso do Ministério do Planejamento pode sair em breve. Isso porque, o certame está no processo de escolha da banca.

Com isso, o edital torna-se imimente. Segundo esclarecimentos do órgão, o processo deve ser realizado pelo critério de dispensa de licitação, com expectativa de assinatura do contrato até 10 de dezembro.

De acordo com os critérios previamente estabelecidos, a liberação do edital deve ocorrer, no mais tardar, até a segunda quinzena de janeiro.

Vagas concurso do Ministério do Planejamento

Ao todo serão 100 vagas para o cargo de analista de planejamento e orçamento, nível superior.

Os salários serão de R$ 20.924,79. O auxílio alimentação concedido será de R$ 658. Segundo a publicação, o edital deverá ser divulgado no prazo de seis meses, sendo assim, até janeiro de 2024.

Já as provas, no prazo de dois meses após o edital.

Como foi o último concurso Ministério do Planejamento

O último edital aconteceu no ano 2015 e houve a oferta de 556 vagas de nível superior no Ministério do Planejamento (MPOG) e na Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

O Cebraspe foi a banca organizadora. As vagas foram divididas da seguinte forma:

analista de tecnologia da informação – 300 vagas

analista técnico administrativo – 83 vagas

administrador – 6 vagas

arquivista – 9 vagas

arquiteto – 16 vagas

assistente social – 7 vagas

contador – 14 vagas

economista – 7 vagas

engenheiro – 54 vagas

geógrafo – 17 vagas

geólogo – 16 vagas

médico – 4 vagas

técnicos em assuntos educacionais – 1 vaga

técnico em assuntos educacionais – 18 vagas

técnico de nível superior – 4 vagas

Sobre as avaliações do concurso Ministério do Planejamento, os candidatos realizaram prova objetiva e passaram por avaliação de títulos. Ao todo foram 120 questões.

Outros editais com possíveis vagas para administração

Os órgãos que receberam autorização foram:

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – 40 vagas

Agência Nacional de Aviação Civil – 70 vagas

Agência Nacional de Telecomunicações – 50 vagas

Agência Nacional de Energia Elétrica – 40 vagas

Agência Nacional de Transportes Aquaviários – 30 vagas

Agência Nacional de Saúde Suplementar – 35 vagas

Agência Nacional de Transportes Terrestres – 50 vagas

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 50 vagas

Banco Central do Brasil – 100 vagas

Comissão de Valores Mobiliários – 60 vagas

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 895 vagas

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – 80 vagas

Ministério do Desenvolvimento, indústria, Comércio e Serviços – 50 vagas

Ministério da Fazenda – AFFC – 40 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – ATPS – 500 vagas

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – EPPGG – 150 vagas

Ministério da Justiça e Segurança Pública – 100 vagas

Ministério do Planejamento e Orçamento – 100 vagas

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 40 vagas Outros editais Os nomes que já foram autorizados são: MAPA: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

INMET: 80 vagas para Analista e Tecnologista;

INCRA: 742 vagas para Analista e Engenheiro;

MEC: 220 vagas para Técnico;

INEP: 50 vagas para Pesquisador;

CAPES: 50 vagas para Analista;

FNDE: 100 vagas para Especialista;

MRE: 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

INPI: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

INMETRO: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

DNIT: 100 vagas para Analista;

MME: 30 vagas para Administrador;

Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

CNPQ: 50 vagas para Analista;

CENSIPAM: 50 vagas para Analista;

MS: 220 vagas para Tecnologista;

FIOCRUZ: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista.

MCTI: 814 vagas;

Funai: 502 vagas; e

MMA: 98 vagas.