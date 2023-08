Grande concurso do Coren para médio e superior pode sair nos próximos dias

Mais um grande concurso do Coren (Conselho Regional de Enfermagem). Dessa vez, as oportunidades são para o Mato Grosso do Sul.

Portanto, o edital do concurso do Corenpode sair nos próximos dias, já que atualmente foi iniciada a escolha da banca organizadora. A empresa vai receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção.

As informações foram esclarecidas nesta segunda, 21 de agosto, por meio do Diário Oficial da União. As chances são para médio e superior, contudo, os cargos ainda não foram confirmados. O quantitativo de vagas também ainda não saiu.

Como foi o último concurso do Coren

O último concurso do Coren ocorreu em 2018 e contou com seis vagas e cadastro reserva para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários que variaram entre R$ 1.238,43 e R$ 3.738,03.

As oportunidades foram para os seguintes cargos:

ensino médio completo: assistente administrativo (2 vagas + CR);

curso técnico: técnico em manutenção de equipamentos de informática (1); e

nível superior: administrador (CR), advogado (CR), analista de sistema (CR), contador (1) e enfermeiro fiscal (2 + CR).

A avaliação aconteceu mediante fase objetiva e contou com as seguintes disciplinas:

língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, informática, conhecimentos gerais, legislação básica e/ou conhecimentos específicos.

Outros concursos COREN



Você também pode gostar:

Está em andamento o concurso COREN no Rio Grande do Sul.

Ao todo são 10 vagas mais formação de cadastro reserva para os seguintes cargos:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Assistente – Área Administrativa (nível médio) 9+CR R$ 3.368,42 Assistente – Área de Atendimento e Cobrança (nível médio) CR R$ 2.526,31 Assistente Técnico – Área Fiscalização (curso Técnico) 1+CR R$ 4.118,48 Assistente Técnico – Área de TI (curso Técnico) CR R$ 4.118,48 Analista – Área Comunicação Social – Jornalismo (nível superior) CR R$ 8.772,86 Analista – Área Comunicação Social – Relações Públicas (nível superior) CR R$ 8.772,86 Analista – Área Finanças, Contabilidade e Controladoria (nível superior) CR R$ 8.772,86 Analista – Área Recursos Humanos (nível superior) CR R$ 8.772,86 Analista – Área TI (nível superior) CR R$ 8.772,86 Analista – Área Jurídica (nível superior) CR R$ 8.772,86 Analista – Área Fiscalização (nível superior) CR R$ 8.772,86

Como serão as provas do concurso Coren RS?

A fase objetiva está marcada para 03 de setembro. Além disso, o concurso informa que vai contar com outras etapas, sendo elas:

Prova discursiva (nível superior) – eliminatório e classificatório;

Prova de Títulos (nível superior) – classificatório.

As provas objetivas do concurso do Coren vão acontecer nas seguintes cidades:

Passo Fundo,

Santa Rosa,

Caxias do Sul,

Pelotas,

Santa Cruz do Sul,

Santa Maria,

Uruguaiana e

Porto Alegre.

Os candidatos responderão questões de conhecimentos gerais e específicos. Ao todo serão 40 questões.

Fase dissertativa

Segundo o edital, a prova dissertativa do concurso Coren RS é de caráter eliminatório e classificatório, exclusivamente, para os empregos públicos de nível escolar superior, com aplicação conjunta à prova objetiva, de forma individual, e consistirá na redação de texto dissertativo sobre tema específico contido no conteúdo programático deste Edital, com nota máxima de 30 (trinta) pontos.

O texto deverá ter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas da folha definitiva. Sobre a prova de títulos, terá caráter classificatório, com pontuação máxima na avaliação dos títulos de 10 (dez) pontos, vinculados diretamente à área de atuação do emprego público, desde que não seja o requisito para fins de ingresso.

Quando foi o último concurso Coren RS

O último edital foi em 2018 e contou com 390 vagas entre imediatas e formação de cadastro reserva. O Instituto Quadrix foi a banca organizadora e os candidatos foram avaliados mediante fase objetiva.

Para nível superior, também contaram com questões discursiva e prova de títulos.

Outro concurso em andamento

Veja a seguir as oportunidades do concurso Coren PI de acordo com escolaridade:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Administrador (nível superior) 15 vagas CR R$ 3.706,50 Analista de Sistemas (nível superior) 15 vagas CR R$ 4.659,60 Contador (nível superior) 1 vaga imediata + 15 vagas CR R$ 5.689,31 Enfermeiro Fiscal (nível superior) 2 vagas imediatas + 30 CR R$ 5.030,25 Auxiliar de Fiscalização (nível médio) 1 vaga imediata + 15 CR R$ 3.521,17 Técnico Administrativo (nível médio) 2 vagas imediatas + 30 CR R$ 3.032,13 Técnico de Informática (nível médio) 15 vagas CR R$ 2.329,80

Como serão as provas do concurso Coren PI ?

As provas estão marcadas para 16 de julho e contarão com as seguintes fases:

Prova objetiva – eliminatório e classificatório;

Prova discursiva – eliminatório e classificatório;

Prova de Títulos (apenas para cargos de nível superior) – classificatório.

A prova objetiva do concurso Coren PI é uma prova comum a todos os cargos e contarão com questões específicas e gerais divididas assim: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Noções de Informática; Conhecimentos Específicos e Legislação e normas específicas.

A etapa valerá 20 pontos e o candidato precisará atingir, no mínimo, 60% da nota para ser aprovado.