Grande concurso do Ministério Público anuncia vagas para nível fundamental

Mais um grande concurso do Ministério Público está na praça. As oportunidades são para nível fundamental. Vale lembrar que as inscrições estão abertas.

As oportunidades são para Goiás com duas oportunidades para secretário auxiliar (nas comarcas de Cocalzinho e Itapuranga) e uma para oficial de promotoria (na comarca de Pontalina).

A carga horária é de 40 horas semanais, os contratados receberão salário de R$ 3.910,20, acrescido de auxílios alimentação, transporte e creche.

Sobre as inscrições, deverão ser feitas no site www.mpgo.mp.br. A taxa de participação custa R$ 62,02. O cadastro pode ser feito até dia 16 de setembro.

Como serão as provas do concurso do Ministério Público

A fase objetiva vai contar com 50 questões sobre estas disciplinas:

(língua portuguesa, matemática, história do Brasil, geografia, informática e organização do MP)

O certame ainda vai contar com duas questões discursivas e uma redação.

Os concursos contarão com datas diferentes de provas. Veja:

29 de outubro (oficial de promotoria na comarca de Pontalina);

19 de novembro (secretário auxiliar na comarca de Itapuranga);

3 de dezembro (secretário auxiliar na comarca de Cocalzinho).



O certame ainda vai contar com análise de títulos. Certificados e diplomas de graduação, especialização, mestrado e doutorado, além de comprovantes de experiência no serviço público serão utilizados como pontuação.

Para acessar os editais clique aqui

Outros concursos MP

O concurso MP AC (Ministério Público do Acre) pode ter edital liberado em breve. O certame já conta com comissão organizadora.

Os esclarecimentos são da última quarta-feira, 26 de julho, por meio do Diário Oficial. Apesar de que ainda não há detalhes sobre vagas e cargos, há previsão orçamentária para o certame desde o ano de 2022.

Atualmente, há 858 cargos vagos divididos da seguinte forma:

analista – 539 vagas;

técnicos – 316 vagas;

auxiliar – 3 vagas.

Como foi o último concurso MP AC

O último concurso aconteceu em 2012. Na ocasião, foram ofertadas 200 vagas para analistas, com exigência de nível superior, sendo 150 para preenchimento imediato e 50 para formar cadastro reserva de pessoa.