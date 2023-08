GRANDE crítica à redução de juros do consignado do INSS acaba de sair; confira

O Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS) tomou uma decisão que desagradou a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban): reduziu a taxa de juros do empréstimo consignado do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) mais uma vez. A alíquota, que antes era de 1,97%, agora passa a ser de 1,91%. Essa medida já havia sido tomada em um momento anterior, mas o órgão decidiu voltar atrás.

A Febraban criticou o posicionamento da Previdência, alegando que a redução dos juros coloca o serviço abaixo do nível operado por aqueles que oferecem a linha de crédito. A representante das instituições financeiras do país afirmou que a medida afeta diretamente a população mais vulnerável, que pode encontrar dificuldades em acessar essa modalidade de empréstimo.

A importância do empréstimo consignado do INSS

A Febraban ressalta que o empréstimo consignado destinado aos brasileiros por meio do INSS é uma modalidade fundamental para o consumo dos cidadãos. Portanto, a redução da taxa de juros pode gerar distorções significativas nos preços dos produtos financeiros e causar um efeito contrário ao desejado.

Essa não é a primeira vez que os bancos criticam a decisão de diminuir o teto de juros para essa linha de crédito. No passado, instituições financeiras como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal chegaram a suspender a oferta do serviço, alegando que as novas alíquotas não cobririam os custos das operações.

O funcionamento do empréstimo consignado do INSS

O empréstimo consignado do INSS oferece melhores condições para os segurados, uma vez que as prestações são descontadas automaticamente sobre o valor do benefício. Dessa forma, os segurados da autarquia conseguem acesso ao crédito de forma facilitada.

Com a decisão do CNPS, a taxa de juros para essa linha de crédito fica em 1,91%, e para o cartão de crédito consignado, também oferecido aos brasileiros pelo INSS, a taxa caiu de 2,89% para 2,83%.

A Febraban ressalta que agora cabe a cada um dos bancos definir se será conveniente, com base no modelo de negócio, oferecer a linha de crédito com as novas determinações.

Impacto da redução dos juros



A redução dos juros do empréstimo consignado do INSS tem um impacto direto na vida dos brasileiros que dependem dessa modalidade de crédito. A taxa de juros é um fator determinante no valor total a ser pago e na capacidade de endividamento dos beneficiários.

A medida adotada pelo CNPS tem como objetivo tornar o crédito mais acessível e estimular o consumo. No entanto, a Febraban argumenta que a redução dos juros pode gerar distorções no mercado financeiro, afetando os preços dos produtos e serviços oferecidos pelas instituições financeiras.

Posicionamento da Febraban

A Federação Brasileira dos Bancos participou da reunião do CNPS e manifestou-se contrária à redução da taxa de juros do consignado do INSS. A entidade defende que a medida pode prejudicar a população mais vulnerável, que depende desse tipo de crédito para atender suas necessidades básicas.

A Febraban ressalta a importância do empréstimo consignado para o consumo dos cidadãos e argumenta que a redução dos juros pode afetar diretamente a oferta de crédito por parte dos bancos. A entidade alega que as novas alíquotas podem não cobrir os custos das operações, o que pode levar as instituições financeiras a suspenderem a oferta desse serviço.

Ademais, a redução da taxa de juros do empréstimo consignado do INSS tem sido alvo de críticas por parte da Febraban. A entidade argumenta que essa medida coloca o serviço abaixo do nível operado pelos demais provedores de crédito. Além disso, a Febraban destaca que a redução dos juros pode gerar distorções no mercado financeiro e afetar os preços dos produtos e serviços oferecidos pelas instituições financeiras.

O empréstimo consignado do INSS é uma modalidade fundamental para o consumo dos brasileiros, e a redução dos juros pode prejudicar a população mais vulnerável, que depende desse tipo de crédito para atender suas necessidades básicas. Cabe agora aos bancos avaliar a viabilidade de oferecer essa linha de crédito com as novas determinações.

Em resumo, a redução dos juros do empréstimo consignado do INSS é uma medida que visa tornar o crédito mais acessível e estimular o consumo. No entanto, é importante avaliar os impactos dessa decisão no mercado financeiro e na vida dos beneficiários do INSS. A Febraban destaca a importância de garantir condições adequadas para a oferta desse serviço, de forma a não prejudicar a população mais vulnerável.