Grande onda de CALOR se espalha pelo Brasil; veja os locais

No derradeiro período do inverno de 2023, se iniciará com uma fase de onda de calor. Isso resultará em diversos estados do Brasil registrando temperaturas extremamente elevadas de acordo com os parâmetros habituais para o mês de agosto.

As altas temperaturas previstas para a terceira semana de agosto têm o potencial de estabelecer novos marcos históricos para essa época do ano. Então, se você quer saber se na região em que mora terá a onda de calor, continue com a leitura.

Massa de ar quente se intensifica e produz onda de calor

Uma ampla área de ar quente e desprovido de umidade ganha força sobre o Brasil durante o decorrer desta semana. Assim, a previsão que se tem é de expandir sua influência por praticamente todas as áreas do país.

A estimativa é de que se instaure um episódio de alta temperatura no intervalo entre 21 e 26 de agosto de 2023. Ainda que corresponda a um mês de inverno no Hemisfério Sul, o calor intenso é uma situação frequentemente observada neste mês no:

Centro-Oeste;

Interior do Nordeste;

Porção centro-sul da Região Norte, em locais como Tocantins, Rondônia, Acre;

Também nas áreas centro-sul e leste do Pará.

Além disso, ao longo de agosto verifica-se um incremento na intensidade do calor no interior de Minas Gerais e de São Paulo. Em algumas circunstâncias especiais, ocorrem intrusões de ar quente até sobre os estados da Região Sul. Isso ocasionará episódios extremos de temperatura, em comparação com os valores padrão para este mês.

Climatologia de temperatura máxima para agosto

O diagrama a seguir ilustra a climatologia da temperatura máxima para o mês de agosto no Brasil. A Climatologia é definida como o padrão usual calculado com base em 30 anos de observações e é produzida pelo Instituto Nacional de Meteorologia. O cálculo mais recente abrange o período entre 1991 e 2020.

Esses dados climatológicos servem como pontos de comparação. Dessa forma, possibilitam avaliar, por exemplo, o desvio da temperatura de um local em relação ao valor normal para um determinado mês.



Para elucidar, na madrugada do dia 19 de agosto, a localidade de São Paulo registrou uma temperatura mínima de 19,3°C, conforme os registros do Inmet. Esse valor demonstrou um acréscimo de 6°C em relação ao valor de referência para agosto, que é de 13,3°C.

Onda de calor já ocorreram em agosto de 2023

Em diversos dias ao longo de agosto de 2023, foram verificadas temperaturas notavelmente superiores ao padrão usual em alguns estados brasileiros. Veja estes exemplos:

Cuiabá, a capital de Mato Grosso, experimentou temperaturas variando entre 38°C e 40°C durante todo o intervalo compreendido entre 1 e 12 de agosto. O ápice foi atingido com a marca de 40,4°C no dia 10, estabelecendo o recorde de calor para o ano de 2023. A média convencional da temperatura máxima para agosto é de 34,7°C, com base no cálculo referente ao período de 1991 a 2020.

Na cidade de Coxim, situada em Mato Grosso do Sul, a temperatura alcançou 38,2°C em 10 de agosto. Enquanto isso, a metrópole de São Paulo experimentou temperaturas na faixa dos 30°C em diversas ocasiões durante agosto, sendo que a temperatura média normal máxima para este mês gira em torno de 24°C. No dia 11 de agosto, o Rio de Janeiro teve uma elevação térmica atingindo 34,6°C, uma temperatura consideravelmente alta para esse período.

Calor excepcional para o mês

Contudo, a perspectiva iminente para os próximos dias é de um calor verdadeiramente extraordinário para o mês de agosto. Esse calor se reflete na superfície. À altitude superficial, isso se manifesta como áreas extensas com temperaturas ligeiramente superiores a 40°C no Tocantins, em Mato Grosso, no norte e oeste de Goiás. Regiões do norte e leste de Mato Grosso do Sul e até mesmo localidades no oeste e noroeste de São Paulo poderão experienciar temperaturas próximas ou até um pouco superiores a 40°C.

Possibilidade de recordes históricos

A distinção do calor desta terceira semana de agosto em comparação com o que já ocorreu neste mês é que agora o clima poderá ser observado de forma generalizada em todo o Brasil. Então, abrangerá múltiplos estados de diferentes Regiões simultaneamente.

Neste momento se lidará com previsões de temperaturas que podem atingir os 37°C em Campo Grande e Goiânia, os 42°C em Cuiabá, 34°C em Brasília, 34°C em São Paulo (o recorde anterior é de 33,1°C) e 39°C no Rio de Janeiro. São registros históricos para o mês de agosto que têm a possibilidade de serem superados.