grande oportunidade com veículos conservados e sucatas aproveitáveis

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) está oferecendo uma chance única para os interessados em adquirir veículos conservados e sucatas aproveitáveis. Saiba mais detalhes importantes!

Leilões de veículos conservados e sucatas aproveitáveis são promovidos pelo Detran-BA

Com a realização de três leilões distribuídos em 16 cidades do estado, os consumidores têm a oportunidade de arrematar 1.344 lotes disponíveis para aquisição. A modalidade online possibilita a participação de pessoas de diferentes localidades, ampliando as possibilidades de negócio.

Uma oportunidade para todos

O Detran-BA está adotando um formato inovador para a realização dos leilões. Utilizando uma plataforma online que permite o acesso e a participação de pessoas de todas as regiões da Bahia. Desse modo, essa iniciativa visa proporcionar uma experiência mais acessível e conveniente para os interessados em adquirir veículos conservados e sucatas aproveitáveis. Ao todo, 1.344 lotes estão disponíveis, representando uma variedade de opções para os compradores.

Experiência de visitação prévia

Para garantir a transparência e a confiança no processo de aquisição, o Detran-BA está promovendo uma fase de visitação prévia. Desse modo, os veículos estarão disponíveis para visita em três locais estratégicos:

Rodovia BR 235, nº 1030, Jardim São Paulo (Juazeiro);

Rua Morumbi, s/n, Tancredo Neves III, (Paulo Afonso);

Avenida Eng. Elmo Serejo de Farias nº 3516 (Simões Filho).

Além disso, entre os dias 10 e 16 de agosto, os veículos poderão ser visitados em outras cidades:

Avenida Primeiro de Janeiro, nº 2.805 (Irecê);

Avenida Jorge Amado, Quadra H, Lote 1 (Camaçari);

Rua Martiniano Bonfim nº 09 (Salvador);

Rodovia BR 101, s/n, Andaia (Santo Antônio de Jesus);

Avenida Lara Nunes, nº 330 (Vitória da Conquista);

Rua Padre Godinho, s/n, Santa Terezinha (Alagoinhas);

Avenida Eduardo Fróes da Mota, nº 2221 (Feira de Santana).



Você também pode gostar:

Condições para participação e aquisição

É importante destacar que a participação no leilão de sucatas aproveitáveis está restrita a pessoas jurídicas que estejam devidamente credenciadas no segmento de desmonte de veículos. Em suma, essa restrição visa garantir que os participantes possuam a capacidade técnica e os requisitos necessários para lidar com esse tipo de transação.

Ao arrematar um veículo em um dos leilões promovidos pelo Detran-BA, o novo proprietário receberá o veículo livre de quaisquer pendências ou restrições. Desse modo, isso significa que o veículo estará desembaraçado de débitos e multas, permitindo que o novo dono desfrute plenamente da aquisição.

No entanto, é importante estar ciente das responsabilidades financeiras que acompanham a compra. Já que o arrematante será encarregado de cobrir a taxa de licenciamento referente ao exercício no qual ocorreu a aquisição.

Nem como o valor proporcional do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) a partir da data da compra. Dessa forma, essas obrigações financeiras garantem que o novo proprietário possa usufruir plenamente de sua aquisição, com todas as questões financeiras devidamente atendidas.

Dicas para uma participação segura

Assim, para evitar possíveis golpes e garantir uma participação segura nos leilões, o Detran-BA ressalta a importância de sempre buscar os sites oficiais do departamento. Além disso, é recomendado entrar em contato apenas com os leiloeiros oficiais responsáveis pelo evento, que podem ser contatados pelos seguintes endereços eletrônicos:

RJ Leilões;

Pátio Rocha Leilões;

Daniel Garcia Leiloeiro.

Portanto, os leilões de veículos oferecem uma excelente oportunidade para aqueles que desejam adquirir veículos desembaraçados de pendências e multas. Visto que com uma variedade de lotes disponíveis e a conveniência da plataforma online, os interessados têm a chance de fazer negócios vantajosos e garantir sua próxima aquisição automotiva.

Desse modo, ao seguir as orientações do Detran-BA e participar de maneira consciente, os compradores podem se beneficiar desses leilões exclusivos. Em suma, para mais informações e detalhes sobre as regras dos leilões, acesse o site oficial do Detran-BA na seção “Leilões – edital” ou entre em contato pelo telefone: (71) 3116-2300.