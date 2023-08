Grande oportunidade! SENAC abre inscrições para curso de Técnico em Segurança do Trabalho

Com um cenário positivo de contratações no mercado de trabalho, o Senac MS está aceitando inscrições para a próxima turma do curso de formação em Técnico de Segurança do Trabalho. Destinado à cidade de Campo Grande, o curso disponibiliza 30 vagas para a turma que iniciará em 2023.

Para exercer essa profissão, é necessário concluir um curso específico. Por isso, o Senac MS está oferecendo uma oportunidade para uma formação de alta qualidade em um período de tempo mais curto.

Detalhes sobre o curso de Técnico de Segurança do Trabalho no Senac

A relevância de uma formação abrangente e eficiente é fundamental. Isso porque ela garante que os profissionais estejam devidamente capacitados para as responsabilidades da profissão.

Esta é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar em uma área que contribui diretamente para a segurança e o bem-estar dos trabalhadores. Além disso, é uma atuação que promove ambientes de trabalho mais saudáveis e seguros.

O curso oferecido pelo Senac MS está programado para ocorrer de segunda a sexta-feira, no horário das 18h45 às 22h. Ele proporciona aos futuros profissionais uma série de atribuições essenciais na área, incluindo:

Elaboração de programas destinados a prevenir acidentes e doenças ocupacionais;

Realização de inspeções e auditorias voltadas à segurança;

Identificação de riscos ambientais e proposição de medidas para controlá-los;

Treinamento e sensibilização dos trabalhadores sobre temas relacionados à segurança e saúde ocupacional;

Análise de acidentes e criação de relatórios apropriados.

Esta é uma chance valiosa que não deve ser perdida. Caso esteja interessado, você pode entrar em contato através do número de WhatsApp (67) 9 9949-2638 ou visitar o site para obter mais informações sobre como se inscrever. É uma oportunidade excelente para ingressar em uma área vital, contribuindo para a promoção de qualidade no trabalho.

140 vagas para cursos profissionalizantes são abertas em Ribas do Rio Claro



A Suzano, líder global na produção de celulose e fabricação de bioprodutos a partir do cultivo de eucalipto, está colaborando com a Prefeitura de Ribas do Rio Pardo e o Senac. A parceria oferece 140 novas vagas em cursos profissionalizantes que terão início em agosto.

Essas oportunidades de capacitação são parte do compromisso da empresa em contribuir para o desenvolvimento social e a geração de emprego e renda na região. Isso acontece especialmente devido às obras em andamento para a construção de sua nova fábrica no município.

Os interessados poderão escolher entre sete cursos diferentes, cada um com 20 vagas disponíveis. A primeira fase envolve quatro cursos, com inscrições encerrando em 24 de agosto. Na segunda fase, que conta com três cursos, as inscrições podem ser realizadas até 31 de agosto. Abaixo estão os detalhes sobre os cursos oferecidos:

Primeira Fase (Inscrições até 24 de agosto)

Preparação de bolos e tortas (Período matutino);

Salgadeiro (a) (Período noturno);

Técnicas de unhas artísticas (Início em 29 de agosto, período noturno);

Corte de cabelo masculino e técnica de barbear (Início em 4 de setembro, período noturno).

Segunda Fase (Inscrições até 31 de agosto)

Design de sobrancelhas (Início em 18 de setembro, período vespertino);

Preparo de bolos artesanais (Início em 18 de setembro, período vespertino);

Maquiador(a) (Início em 26 de setembro, período vespertino).

Os requisitos para participação nos cursos são:

Ter idade mínima de 16 anos;

Ter completado o quinto ano do Ensino Fundamental (4ª série).

As inscrições devem ser realizadas das 7h às 11h e das 13h às 17h no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Central de Ribas do Rio Pardo. O endereço é Rua José Coletto Garcia, nº 1430. Esta é uma excelente oportunidade para adquirir novas habilidades e qualificações em diferentes áreas, contribuindo para o crescimento pessoal e profissional dos participantes.