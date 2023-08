Grande Prêmio MILIONÁRIO para quem coloca CPF na nota é liberado

O programa Nota Paraná tem proporcionado aos consumidores a oportunidade de concorrer a prêmios milionários apenas com a nota fiscal. Com mais de 51 milhões de bilhetes gerados no mês de agosto, a expectativa para a próxima edição do sorteio é alta.

Neste artigo, vamos explorar como participar do programa, os prêmios em jogo e como as instituições sociais também podem se beneficiar dessa iniciativa.

Prêmios milionários e muito mais

O Nota Paraná é um programa que incentiva os consumidores a fornecerem seus CPFs ao realizar compras. Em troca, eles têm a chance de concorrer a diversos prêmios. No último mês, foram gerados mais de 51,2 milhões de bilhetes, com cerca de 2,9 milhões de contribuintes registrando seus CPFs nas notas fiscais das compras efetuadas em abril. Isso os torna aptos a participar do próximo sorteio, que está programado para ocorrer nesta quinta-feira, dia 10 de agosto.

Entre os prêmios aguardados ansiosamente pelos participantes, destaca-se o cobiçado prêmio principal no valor de R$ 1 milhão. Além disso, a distribuição incluirá 15 mil prêmios de R$ 50, dez prêmios de R$ 10 mil, um prêmio de R$ 50 mil e, finalmente, um prêmio de R$ 100 mil. Participar do Nota Paraná é uma oportunidade de transformar suas compras em possibilidades reais de ganho.

“CPF na nota é uma oportunidade de transformar suas compras em possibilidades reais de ganho.” – Nota Paraná

Benefícios para as instituições sociais

Embora o foco do Nota Paraná esteja frequentemente nos prêmios para os consumidores, as organizações da sociedade civil também têm a oportunidade de se beneficiar desse programa. No mês de agosto, nada menos que 1.370 instituições estão concorrendo a 10 prêmios no valor de R$ 20 mil. Essas organizações são incluídas por meio de doações de notas fiscais por parte dos consumidores, que geraram a emissão de um total de 6.868.439 bilhetes para essas entidades.

Além disso, cerca de 1,9 milhão de consumidores inscritos no Paraná Pay estarão na corrida por 8 mil prêmios de R$ 100. O entusiasmo pela perspectiva de ganhar é evidenciado pelo impressionante total de 17,8 milhões de bilhetes registrados para o sorteio deste mês. O Nota Paraná não apenas beneficia os consumidores, mas também contribui para o fortalecimento das instituições sociais.

Participando do Nota Paraná



Participar do Nota Paraná é simples e acessível a todos. O primeiro passo é realizar o cadastro no site oficial do programa, acessando www.notaparana.pr.gov.br. No portal, os interessados preencherão um formulário contendo informações pessoais essenciais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço, seguido pela criação de uma senha pessoal. O processo de participação é rápido e descomplicado.

Para acumular bilhetes e concorrer aos prêmios, basta efetuar compras em estabelecimentos cadastrados no estado e solicitar que seu CPF seja vinculado à nota fiscal. Isso permite a acumulação de créditos e gera a inclusão automática do participante em sorteios mensais. Os créditos acumulados podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater uma parte do valor do IPVA.

Paraná Pay: Mais chances de ganhar

Os consumidores que optam por participar do Paraná Pay têm ainda mais chances de ganhar. Essa categoria oferece a oportunidade de concorrer a 8 mil prêmios no valor de R$ 100. Para ingressar nesses sorteios, é fundamental já estar cadastrado no Nota Paraná e concordar com os termos de uso dos créditos e prêmios. O processo é facilmente concluído acessando o perfil do usuário no site oficial.

Oportunidade ao seu alcance

O programa Nota Paraná estabeleceu-se como uma incrível plataforma que beneficia tanto os consumidores quanto as organizações sociais. Com sorteios emocionantes e a chance de ganhar prêmios milionários, essa iniciativa oferece um incentivo tangível para que os cidadãos participem, registrem seus CPFs nas notas fiscais e concorram a prêmios atraentes.

A participação é simples e os benefícios são múltiplos, desde a acumulação de créditos até a oportunidade de ganhar quantias substanciais de dinheiro. Não perca a oportunidade de participar do Nota Paraná e concorrer aos prêmios milionários.

