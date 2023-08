GRANDE VITÓRIA! Veja o rendimento médio dos trabalhadores no 2º trimestre

Os trabalhadores brasileiros receberam uma notícia positiva nesta semana. O rendimento médio real de todos os trabalhos totalizou R$ 2.921 no segundo trimestre de 2023. Isso quer dizer que, em média, os trabalhadores receberam 2,2 vezes mais que o salário mínimo vigente no país, de R$ 1.320.

Em resumo, o valor do rendimento ficou estável na comparação com os três meses anteriores (R$ 2.9223). No entanto, quando comparado ao segundo trimestre de 2022, o valor cresceu 6,2%, visto que os trabalhadores do país receberem, em média, R$ 2.750.

Esse dado mostra que os trabalhadores do país receberam mais entre abril e junho deste ano, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Em outras palavras, o resultado reflete a melhora do rendimento, para alegria dos trabalhadores do país.

A saber, os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgada na semana.

Rendimento cresce em sete segmentos

O IBGE revelou que, na comparação trimestral, o rendimento se manteve estável em todos os dez grupamentos pesquisados. Já em relação ao segundo trimestre de 2022, sete grupamentos registraram crescimento da renda dos trabalhadores. Confira quais foram:

Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (5,0%, ou mais R$ 193);

Construção (7,8%, ou mais R$ 169);

Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (7,1%, ou mais R$ 161);

Alojamento e alimentação (8,2%, ou mais R$ 146);

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (7,1%, ou mais R$ 124);

Indústria (4,3%, ou mais R$ 115);

Serviços domésticos (6,5%, ou mais R$ 70).

Os outros três grupamentos pesquisados não tiveram variações significativas em relação ao segundo trimestre de 2022. A propósito, os grupamentos são:

Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas;

Outros serviços;

Transporte, armazenagem e correio.

Rendimento cresce em todas as regiões brasileiras



De acordo com o IBGE, a renda habitual real dos trabalhadores no segundo trimestre cresceu apenas no Norte, em relação ao trimestre anterior. Ainda assim, o rendimento na região nortista entre abril e junho deste ano somou R$ 2.316, valor 20,7% menor que a média nacional.

Na base trimestral, as demais regiões não apresentaram alta estatisticamente significativa do rendimento, segundo o IBGE. Contudo, vale destacar que a renda dos trabalhadores também não caiu no período.

Já na comparação com o segundo trimestre de 2022, o resultado foi bastante positivo, visto que o rendimento dos trabalhadores cresceu em todas as cinco regiões do país. Em suma, o IBGE também revelou que a massa de rendimento real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, ficou estimada em R$ 284,1 bilhões.

Na comparação com o trimestre anterior, a massa de rendimento ficou estatisticamente estável (R$ 281,3 bilhões), apesar do acréscimo de R$ 2,8 bilhões. Já em relação ao segundo trimestre de 2022 (R$ 265,2 bilhões), houve um aumento de 7,1% (ou R$ 18,9 bilhões).

Trabalhadores por conta própria

A PNAD Contínua também revelou que o número médio anual de trabalhadores por conta própria totalizou 25,2 milhões no segundo trimestre deste ano. Isso representa 25,5% da população ocupada do país, que totalizou 98,9 milhões no período.

Em síntese, o número de trabalhadores por conta própria ficou estatisticamente estável na comparação trimestral, mas caiu 1,9% em relação ao mesmo período do ano passado (menos 491 mil pessoas).

Ao considerar as unidades federativas (UFs), o percentual de trabalhadores por conta própria superou a média nacional no segundo trimestre em 14 das 27 UFs. Veja os estados com os maiores percentuais de trabalhadores por conta própria do país entre abril e junho deste ano:

Rondônia: 37,8%;

Amazonas: 32,3%;

Amapá: 31,7%;

Pernambuco: 31,2%;

Maranhão: 30,9%;

Pará: 29,5%

Acre: 29,4%;

Paraíba: 29,3%;

Bahia: 28,5%;

Ceará: 28,4%;

Piauí: 27,5%;

Rio Grande do Norte: 26,8%;

Rio de Janeiro: 26,2%;

Roraima: 25,8%.

Em suma, Rondônia continuou na primeira posição do ranking nacional, completando o quarto trimestre consecutivo na liderança. Aliás, vale destacar que a taxa de trabalhadores por conta própria cresceu de maneira significativa em Rondônia nos últimos tempos.

A saber, no primeiro trimestre de 2022, o estado nortista tinha a quarta maior taxa do país. Contudo, ultrapassou todos os estados do top três e assumiu a liderança no terceiro trimestre do ano passado, permanecendo na mesma posição e com uma grande diferença para o segundo lugar.

Os dados também mostram que os estados do Norte e do Nordeste tiveram os maiores percentuais do Brasil, e ambas as regiões também concentraram as maiores proporções de trabalhadores informais do país.

Distrito Federal tem menor taxa do país

Por outro lado, o IBGE revelou que o Distrito Federal continuou com a menor taxa de trabalhadores por conta própria do país, assim como ocorreu em todo o ano passado. Em resumo, o percentual de trabalhadores por conta própria foi de 19,9% no DF, ou seja, 5,6 pontos percentuais (p.p.) inferior à média nacional. No trimestre anterior, a diferença havia sido de 5,1 p.p.

Veja as UFs que tiveram as menores proporções de trabalhadores por conta própria do país no primeiro trimestre.

Distrito Federal: 19,9%;

Tocantins: 20,7%;

Goiás: 21,7%;

Mato Grosso do Sul: 22,6%;

São Paulo: 23,4%;

Paraná: 23,5%;

Mato Grosso: 23,7%;

Minas Gerais: 24,2%;

Santa Catarina: 24,3%;

Espírito Santo: 24,4%;

Sergipe: 24,9%;

Alagoas: 25,2%;

Rio Grande do Sul: 25,2%;