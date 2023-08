GRANDES BANCOS oferecem EMPRÉSTIMO para começar a pagar em 90 dias

É comum precisarmos de um empréstimo em algum momento da vida. Se você está nessa situação, saiba que os bancos Bradesco e Itaú oferecem empréstimos com condições especiais, como o início do pagamento em 90 dias.

Empréstimo Itaú

No Itaú, uma das principais vantagens é o vencimento da primeira parcela, que pode ser paga em até 90 dias após a contratação do empréstimo. Além disso, é possível parcelar o valor em até 72 vezes.

O cliente tem autonomia para escolher o melhor dia de pagamento da parcela e o valor que deseja pagar todos os meses. Essas informações são definidas durante a simulação. Vale ressaltar que não é necessário informar a razão para estar solicitando o empréstimo.

O Itaú informa que o dinheiro é liberado e cai na conta do contratante na mesma hora, inclusive nos fins de semana. As parcelas podem ser pagas no débito em conta ou através de boleto bancário. Caso o cliente opte pelo débito em conta e não tenha saldo disponível para o pagamento do valor total da parcela, ela poderá ser debitada de forma parcial ou em outra conta do mesmo CPF titular no Itaú.

O dinheiro será liberado após análise de crédito e o serviço é voltado para clientes do banco.

Como solicitar o empréstimo no Itaú:

Acesse sua conta pelo App Itaú. Vá em “serviços” e depois em “empréstimo”. Escolha “crédito pessoal”. Simule o valor que deseja contratar. Se o crédito for aprovado, o dinheiro será depositado na conta na mesma hora.

Empréstimo Bradesco

O Bradesco também oferece benefícios para quem contrata o serviço. Confira:



Você também pode gostar:

Crédito de até 25 mil: Com taxas a partir de 3% ao mês e até 36 meses para pagar.

100% digital e fácil de usar: Faça a contratação direto pelo celular em poucos toques.

Escolha a melhor data para pagar: O cliente agenda o pagamento da primeira parcela para até 45 dias.

O processo de contratação é simples e acontece através do aplicativo do Bradesco.

Como solicitar o empréstimo no Bradesco:

Acesse sua conta pelo aplicativo do Bradesco Localize a opção de empréstimo. Selecione a modalidade de crédito desejada. Informe o valor desejado. Siga as instruções para finalizar a solicitação.

Lembre-se de que o dinheiro será liberado após análise de crédito.

Ademais, se você está precisando de um empréstimo, tanto o Itaú quanto o Bradesco oferecem condições especiais para atender às suas necessidades. No Itaú, é possível começar a pagar em até 90 dias e parcelar o valor em até 72 vezes. Já no Bradesco, é possível obter um crédito de até 25 mil, com taxas a partir de 3% ao mês e até 36 meses para pagar.

Ambos os bancos oferecem facilidade na contratação, seja pelo aplicativo do Itaú ou do Bradesco. Lembre-se de que o dinheiro será liberado após análise de crédito.

Agora que você conhece as opções disponíveis, analise suas necessidades e faça a escolha que mais se adequa ao seu perfil. Lembre-se de ler atentamente todas as condições e taxas antes de contratar um empréstimo.