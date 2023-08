GRATUITO! Tratamento para parar de fumar; Saiba como ter acesso

Parar de fumar é um desafio enfrentado por muitas pessoas, mas os benefícios à saúde e ao bem-estar geral valem a pena. O Ministério da Saúde destaca a importância de abandonar o tabagismo em qualquer momento da vida. Neste artigo, discutiremos como ter acesso ao tratamento de cessação do tabagismo nas unidades básicas de saúde (UBS) e como os profissionais de saúde podem auxiliar nesse processo.

O papel das unidades básicas de saúde no tratamento da cessação do tabagismo

As unidades básicas de saúde desempenham um papel fundamental na promoção da saúde e na prevenção de doenças, incluindo o tabagismo. Essas unidades oferecem o ambiente ideal para ações de educação e conscientização sobre os malefícios do tabaco, bem como para o tratamento de cessação do tabagismo.

Segundo a coordenadora-geral de Prevenção as Condições Crônicas na APS, Gilmara do Santos, as unidades básicas de saúde são o melhor ponto de atenção para abordar o tabagismo devido à sua capilaridade e proximidade com a população. Elas estão preparadas para oferecer suporte individual ou em grupo, além de assistência terapêutica e acompanhamento durante o processo de cessação do tabagismo.

Como buscar ajuda nas unidades básicas de saúde

Se você deseja parar de fumar, pode informar seu desejo a qualquer profissional de saúde na UBS mais próxima de sua residência ou trabalho. Durante consultas de rotina, os profissionais de saúde estão preparados para abordar o tema do tabagismo e oferecer orientações sobre o tratamento de cessação.

Além disso, é recomendado buscar informações na secretaria estadual e/ou municipal de saúde para conhecer os programas locais disponíveis, bem como horários e locais de atendimento específicos.

O tratamento de cessação do tabagismo nas unidades básicas de saúde

O tratamento de cessação do tabagismo nas unidades básicas de saúde é abrangente e visa ajudar as pessoas a abandonarem o hábito de fumar de forma eficaz. Durante a abordagem básica, os profissionais de saúde realizam uma avaliação do uso do tabaco, verificam a vontade de parar e fornecem aconselhamento e suporte para a cessação.



Após a avaliação clínica inicial, os profissionais de saúde podem oferecer assistência terapêutica individual ou em grupo, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Além disso, eles podem indicar e instituir tratamentos e medicamentos que auxiliam no processo de cessação do tabagismo.

Materiais disponibilizados pelo Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde disponibiliza materiais informativos que auxiliam os profissionais de saúde durante o tratamento de cessação do tabagismo. A Linha de Cuidado do Tabagismo é uma dessas ferramentas, que pode ser acessada pela população e traz informações sobre como parar de fumar, os benefícios da cessação e muito mais.

Esses materiais são úteis para orientar os profissionais de saúde e fornecer suporte aos pacientes que desejam parar de fumar. Eles contêm diretrizes claras e informações embasadas em evidências científicas, o que contribui para um tratamento eficaz e seguro.

O tabagismo como uma doença crônica

O tabagismo é considerado uma doença crônica devido aos inúmeros riscos à saúde associados ao uso do tabaco. Além da nicotina, o cigarro contém milhares de substâncias químicas que são prejudiciais ao organismo. Esse hábito está relacionado ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, diversos tipos de câncer e outras condições de saúde.

É importante destacar que o tabagismo passivo também representa um risco à saúde, já que pessoas não fumantes podem ser afetadas pela exposição à fumaça exalada pelos fumantes. Além disso, o uso de dispositivos eletrônicos para fumar, como cigarros eletrônicos, também está associado aos mesmos riscos das formas tradicionais de tabagismo.

Estatísticas sobre o tabagismo no Brasil e no mundo

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o tabagismo é responsável por mais de 8 milhões de mortes anualmente em todo o mundo. Dentre essas mortes, cerca de 1,3 milhão são de pessoas expostas ao fumo passivo.

No Brasil, dados do inquérito Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel, 2022) mostram que o percentual de fumantes com 18 anos ou mais nas capitais e no Distrito Federal foi de 9,1% em 2021. Esse percentual é maior no sexo masculino, com 11,8%, e menor no feminino, com 6,7%.

Um desafio grande

Parar de fumar é um desafio, mas com o apoio adequado e o acesso ao tratamento de cessação do tabagismo nas unidades básicas de saúde, é possível alcançar esse objetivo. As UBS são os melhores locais para buscar ajuda nesse processo, pois oferecem suporte profissional e estão preparadas para auxiliar os fumantes a abandonarem o tabaco.

Se você está pensando em parar de fumar, não hesite em buscar ajuda nas unidades básicas de saúde. Lembre-se de que a decisão de parar deve ser pessoal e forte, pois não é um processo fácil. No entanto, os benefícios para a saúde e o bem-estar são imensuráveis. Cuide de si mesmo, pare de fumar e viva uma vida mais saudável e livre do tabaco.