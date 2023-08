GRB Serviços Financeiros CONTRATA profissionais no Sudeste

A GRB Serviços Financeiros, empresa que é especializada em medição de dívidas e terceirização de serviços há mais de dez anos, está contratando novos colaboradores para preencher o seu time. Desse modo, caso você queira buscar um novo emprego, vale a pena consultar a lista de vagas ofertadas abaixo:

Estagiário (a) de Cobrança – São Paulo – SP – Cobrança;

Operador (a) de Cobrança – TARDE – São Paulo – SP – Cobrança;

Estagiário (a) Geral – São Paulo – SP – Cobrança;

Operador (a) de Cobrança de Alta Performance – São Paulo – SP – Cobrança;

Desenvolvedor (a) Full Stack – São Paulo – SP – Programador / Desenvolvedor: Desenvolvimento e manutenção de sistemas utilizando Java, Javascript e MySQL. Implementação de APIs e integração com serviços em nuvem, como Google Cloud, Facebook e AWS;

Coordenador (a) de Infraestrutura TI – São Paulo – SP – Infraestrutura;

Monitor (a) de Qualidade – São Paulo – SP – Monitoria;

Auxiliar de Limpeza – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a GRB Serviços Financeiros

Sobre a GRB, podemos frisar que Os serviços prestados pelo GRB Services do Brasil compreendem cobranças tanto na esfera Amigável como Judicial. A empresa adota as melhores estratégias de Recuperação de Crédito do mercado. A abordagem dos inadimplentes é feita por meio de equipe especializada, equipada com excelente sistema de cobrança.

Desenvolve estratégias diferenciadas para cada cliente de acordo com suas particularidades. Não à toa, a empresa destaca-se pelo comprometimento na entrega dos resultados, atingindo sempre a performance desejada pelos seus clientes.

Como se candidatar em uma das vagas acima?

Agora que a lista de vagas já foi apareceu, a candidatura acontece de forma sossegada. Você precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

