Grupo Açotubo ABRE CARGOS no Sudeste e Sul

O Grupo Açotubo, empresa que trabalha para garantir a excelência em seus processos, fundada em 1974, tem a melhor estrutura técnica operacional do ramo siderúrgico, está contratando novos colaboradores no mercado de trabalho. Isto é, antes de falar mais sobre a companhia, confira a lista de vagas disponíveis:

Analista de SGI – Guarulhos – SP – Efetivo;

Auxiliar de Expedição – Guarulhos – SP – Efetivo;

Auxiliar de PCP – Guarulhos – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Guarulhos – SP – Banco de Talentos;

Líder de Depósito – Caxias do Sul – RS – Efetivo.

Mais sobre o Grupo Açotubo

Sobre o Grupo Açotubo, é interessante frisar que a companhia alia avançados princípios de administração e estratégias, o que a tornou referência empresarial e de liderança em todo país, trabalhando constantemente para garantir a excelência em seus processos e seguindo caminhos inovadores para passar a segurança que nossos clientes precisam no seu dia a dia.

O Grupo ainda contempla cinco unidades de negócio: Tubos e Aços, Conexões, Aços Inoxidáveis, Soluções Integradas e Sistemas de Ancoragem (Incotep). Essa versatilidade capacita a Açotubo na atuação de diversos segmentos, fornecendo qualidade e diversidade para os seus clientes.

Por fim, o foco em atender todas as necessidades reflete na dedicação vista em cada projeto. Afinal, mais importante que alcançar resultados, é disponibilizar soluções inovadoras. É isso que se reflete em uma trajetória de sucesso.

Como enviar o seu currículo?

Como você já pôde ver a lista de cargos do Grupo Açotubo e suas respectivas localidades, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Dito isso, não perca mais sequer um detalhe e fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!



Você também pode gostar: