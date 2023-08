Mais oportunidades para quem se encontra fora do mercado de trabalho. Dessa vez, o grupo Carrefour anuncia mais de 5 mil vagas em várias regiões do país.

Entre os cargos ofertados estão:

fiscal de loja, operador de cartões, promotor de vendas, aprendiz, estágio e muito mais.

Benefícios e vagas

As oportunidades envolvem estudantes, pessoas com deficiência e proficcionais de modo em geral. Vale lembrar que as vagas são para os estados como Mato Grosso, São Paulo, Bahia, Paraná, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Goiás e outros estados do país.

As vagas ofertam modalidade de contratação CLT, além de jovem aprendiz e estágio. Sobre os benefícios, variam a depender da região do interessado.

Entretanto, em sua grande maioria, ofertam:

seguro de vida, refeição no local, auxílio-refeição, vale-transporte, assistência médica, assistência odontológica, descontos e muito mais.

Os interessados para uma das mais de 5,2 mil vagas, devem se inscrever através do link.



Como ser chamado em um processo seletivo

Ser chamado é o sonho de muita gente. Por isso, separamos algumas dicas para que você possa se destacar. Se atente ao seu currículo .Escolhoa informações que possam agregar de verdade.

Cursos e experiências prévias sempre são bem-vindas, porém, procure algo que tenha a ver com o cargo desejado. Estude a empresa que deseja entrar. Se esse for seu primeiro emprego, veja informações sobre a carreira, salários e detalhes sobre benefícios é muito importante.

