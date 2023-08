Grupo Conceito CONTRATA PROFISSIONAIS no Brasil

O Grupo Conceito, empresa que usa tecnologia e inovação para trazer mais produtividade e lucratividade para o produtor rural no novo cenário do agronegócio, está na procura por novos colaboradores. Dessa forma, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira quais são os postos de trabalho disponíveis:

Agrônomo de Desenvolvimento de Sementes – Rio Verde – GO – Efetivo;

Analista de Compras – JR – Rio Verde – GO – Temporário;

Assistente de Mercado – Rio Verde – GO – Efetivo;

Assistente de tratamento de sementes – Rio Verde – GO – Temporário;

Assistente de tratamento de sementes – Paraúna – GO – Temporário;

Auxiliar Administrativo de Saúde, Segurança e Meio Ambiente – Rio Verde – GO – Efetivo;

Auxiliar de Estoque – Paraúna – GO – Temporário.

Mais sobre o Grupo Conceito

Sobre o Grupo Conceito, é válido destacar que estamos tratando de um centro de conhecimentos, tecnologias, produtos e serviços que trabalha sempre com a visão de produtor. Uma referência no Sudoeste Goiano para quem busca qualidade e produtividade em sua propriedade. Em um mercado do agronegócio cada vez mais complexo, o grupo abraça a cultura da inovação e da prosperidade.

O Grupo Conceito se junta a esse novo momento do agro empresário que deseja o melhor resultado antes, durante, e após a lavoura. A companhia alia as pessoas e os parceiros de negócios aos valores inegociáveis, para assim, firmar parcerias fortes e duradouras, sempre com o foco na valorização das pessoas, porque elas são o seu maior patrimônio.

Como enviar o seu portfólio?

Como você já pôde ver a lista de cargos do Grupo Conceito, para enviar seu currículo é só clicar nesse link que você será redirecionado à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

