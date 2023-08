GRUPO do WhatsApp indesejado NUNCA MAIS! Saiba como sair despercebido

O aplicativo WhatsApp consolidou-se como uma das principais vias para enviar comunicações entre os habitantes do Brasil. Efetivamente, esse mensageiro revela-se altamente conveniente e ágil.

Adicionalmente, oferece a capacidade de encaminhar mensagens para um grupo, composto por um número específico de indivíduos. Contudo, em algumas circunstâncias, um dos membros participantes pode manifestar o desejo de se retirar de um grupo no WhatsApp.

No entanto, ele experimenta uma inquietação relacionada à possibilidade de essa ação ser notada por outros. O mensageiro emite uma notificação quando alguém se retira do grupo, informando todos os outros membros presentes.

A boa nova reside no fato de que a atualização recente do aplicativo possibilita aos indivíduos saírem dos grupos sem provocar alarde. Se você ficou curioso para saber como fazer isso, recomendamos continuar a leitura deste artigo para compreender como empregar a plataforma social com maior discrição.

Instruções para deixar um grupo no WhatsApp sem chamar a atenção

A todos, em algum instante, já ocorreu a participação em um grupo no WhatsApp que se revelou monótona ou indesejada. Seja em um chat de trabalho, onde o chefe mantém uma frequente troca de mensagens, ou mesmo nos grupos vinculados à educação.

Finalmente, até mesmo um círculo de amigos pode em certo ponto acarretar um incômodo para o indivíduo. Em virtude desses motivos, é aconselhável abandonar tais grupos de maneira discreta.

Para concretizar essa ação, é suficiente acessar o grupo em questão. Posteriormente, selecionar o nome do grupo, localizado no canto superior da tela.

O passo subsequente consiste em deslizar a tela para baixo até localizar a seção de configurações. Desse modo, o usuário pode desativar as notificações da conversa. Ele tem a opção de determinar a duração da desativação das notificações ou optar por torná-la permanente. Ao desativar as notificações, é possível sair discretamente dos grupos.

Vale ressaltar que os administradores do grupo têm a habilidade de verificar quem saiu. Apesar disso, essa tática pode ser empregada para minimizar potenciais situações constrangedoras diante dos demais membros.



Você também pode gostar:

Benefícios de desligar as notificações

Uma vantagem substancial decorrente da desativação das notificações do WhatsApp reside no aumento da produtividade. Afinal, o indivíduo deixa de verificar seu aparelho incessantemente.

Muitos jovens deparam-se com a sobrecarga de informações disponíveis simultaneamente. Por vezes, o tempo gasto em frente à tela pode ultrapassar 10 horas diárias, o que é motivo de preocupação.

Com isso em mente, desligar as notificações pode induzir o usuário a desviar o foco do mundo virtual. Desse modo, ele passa a dedicar-se mais às suas atividades no mundo físico.

Como eliminar notificações de leitura

Outra maneira de assegurar maior privacidade no WhatsApp envolve suprimir a notificação que indica quando uma mensagem foi lida. É suficiente acessar a seção de configurações e, em seguida, selecionar a opção “conta”.

Na área de privacidade, desative a confirmação de leitura. Cumpre destacar que logo abaixo encontra-se a alternativa de eliminar o aviso de disponibilidade online. Basta escolher a opção “semelhante à confirmação de leitura”.

Compartilhamento de tela em chamada de vídeo no WhatsApp

Na terça-feira (08), o WhatsApp lançou uma funcionalidade que possibilita a partilha de tela durante chamadas de vídeo realizadas. Nesse sentido, os usuários têm a capacidade de demonstrar em tempo real para seus contatos as atividades em curso em seus dispositivos móveis, permitindo o compartilhamento de:

Aplicativos;

Websites;

Documentos;

Imagens durante a conversa em andamento.

Esse recurso, especialmente adequado para encontros virtuais, já é disponibilizado em plataformas como o Google Meet, Zoom e Microsoft Teams. É relevante ressaltar, no entanto, que a disponibilidade do compartilhamento de tela via WhatsApp será implementada gradualmente.

Apesar disso, diversos usuários de smartphones Android, iPhone (iOS) e Windows Phone já possuem acesso a essa nova função. No passo a passo subsequente, você poderá aprender como tirar proveito dessa inovação.

Passo a passo

Inicie o aplicativo do WhatsApp e acesse a conversa com o contato que você deseja . Em seguida, toque no ícone de câmera em formato de filmadora, localizado no canto superior direito da tela, com o intuito de iniciar uma chamada de vídeo;

. Em seguida, toque no ícone de câmera em formato de filmadora, localizado no canto superior direito da tela, com o intuito de iniciar uma chamada de vídeo; Uma vez que a chamada de vídeo esteja em andamento, toque sobre o ícone de compartilhamento de tela. Posteriormente, opte por “Iniciar” – a partir deste instante, o destinatário da chamada poderá observar o que está sendo exibido em sua tela, acompanhando tudo o que você visualiza em seu dispositivo móvel, incluindo sites, aplicativos, imagens, vídeos e documentos;

Quando desejar interromper a partilha de tela e retornar à chamada de vídeo convencional, você pode tocar a qualquer momento em “Encerrar compartilhamento”.