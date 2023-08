Grupo excluído do Bolsa Família busca alternativas

O Bolsa Família é o maior programa social do Brasil, criado com o objetivo de combater a fome e reduzir a desigualdade social no país. Desde sua implementação, o programa passou por modificações para garantir que realmente alcance as pessoas de baixa renda em situação de vulnerabilidade social.

Neste artigo, iremos abordar os pagamentos adicionais no Bolsa Família em agosto, o grupo de pessoas que estão fora do programa e os benefícios sociais adicionais oferecidos aos beneficiários.

Pagamentos adicionais no Bolsa Família em agosto

Para auxiliar ainda mais a renda das famílias consideradas numerosas, o programa Bolsa Família adicionou benefícios complementares neste ano. Confira os pagamentos adicionais:

R$ 150 para crianças de até seis anos; R$ 50 para gestantes e lactantes; R$ 142 por pessoa; R$ 50 para cada adolescente de 7 a 18 anos.

Caso ocorra o bloqueio do benefício para o núcleo familiar, será necessário comparecer ao CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) com o CPF ou Título de Eleitor do Representante Familiar, documento de identificação de cada membro da família e comprovante de residência.

É importante destacar que os beneficiários que não realizarem a atualização cadastral correm o risco de ficar de fora desses pagamentos adicionais e ter o auxílio cancelado.

“A atualização dos dados no Cadastro Único é fundamental para garantir o recebimento dos benefícios do Bolsa Família.” – Ministro da Cidadania.

Grupo de pessoas que estão FORA do Bolsa Família

Existem requisitos que devem ser cumpridos pelos beneficiários do Bolsa Família. O grupo de pessoas que está fora do programa são aqueles que não atendem a esses requisitos impostos pelo governo. São eles:



Não estar com os dados atualizados no Cadastro Único Não cumprir os requisitos do programa, como vacinação e presença escolar para crianças e jovens; Ultrapassar o limite de renda permitido.

É importante ressaltar que beneficiários com pendências podem ter o seu benefício cortado imediatamente, resultando no cancelamento das parcelas do Bolsa Família. Portanto, é necessário que todos os dados sejam atualizados no Cadastro Único.

Além disso, existem regras que precisam ser cumpridas em conjunto com o cadastro atualizado para que o programa realize o pagamento. São elas:

Manter a caderneta de vacinação dos filhos atualizada;

Apresentar o comprovante de matrícula em unidades de ensino básico;

Realizar o acompanhamento pré-natal e exame nutricional, no caso de gestantes e lactantes.

Valor extra de mais de R$ 107,99 cairá na conta

Alguns beneficiários do Bolsa Família terão um motivo para comemorar, pois nos próximos dias será realizado um pagamento adicional no valor de R$ 107,99. Trata-se do pagamento do Vale Gás, que é realizado de forma bimestral.

Este ano ainda haverá mais dois pagamentos do Vale Gás, além do que está previsto para o mês de agosto. Esse benefício social é de suma importância para a subsistência de diversos beneficiários e, felizmente, está garantido pelo menos para 2023. A expectativa para os próximos anos é que o programa continue e que mais pessoas sejam adicionadas à folha de pagamentos.

Ademais, o Bolsa Família desempenha um papel fundamental no combate à fome e à desigualdade social no Brasil. Os pagamentos adicionais em agosto, o grupo de pessoas que estão fora do programa e o valor extra do Vale Gás são exemplos das ações do governo para garantir que as famílias de baixa renda recebam o apoio necessário.

É essencial que os beneficiários estejam atentos às atualizações e requisitos do programa, evitando bloqueios e cancelamentos do auxílio. Manter os dados atualizados no Cadastro Único e cumprir as regras estabelecidas são medidas importantes para garantir o recebimento dos benefícios do Bolsa Família.