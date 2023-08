Grupo Focus ABRE NOVAS VAGAS efetivas e de estágio

O Grupo Focus, referência no setor de contabilidade, especializada em supermercados que tem no DNA servir com excelência os seus clientes, está com ótimas vagas de emprego disponíveis. Com cargos no Rio de Janeiro e em São Paulo, vale a pena conferir quais são os postos de trabalho em aberto:

Assistente Financeiro PL – Niterói – RJ e Híbrido – Efetivo;

Auxiliar de Legalização – Niterói – RJ – Efetivo;

Estagiário (a) Contábil – São Paulo – SP – Estágio;

Estagiário (a) Fiscal | Equipe Decl. Acessórias – Niterói – RJ – Estágio: Gerar guias de parcelamentos, IRRF e IRPF; Controlar CND de pessoa física; Preencher, conferir e transmitir declarações acessórias.

Mais sobre o Grupo Focus

Sobre o Grupo Focus, é interessante destacar que trata-se de um time de profissionais especializados na Contabilidade e Reestruturação Contábil, Tributária e Financeira de Supermercados, especializados em LUCRO REAL.

Entende o grau de dificuldade que o empresário supermercadista tem com a sua demanda de atividades e falta de tempo, com isso, o Time Focus apresenta uma contabilidade diferente, com soluções estratégicas e tecnológicas, oferecemos um trabalho de parceria humanizada que vai muito além das paredes do escritório.

Por fim, conta com a presença do seu time dentro dos mercados e procura levar aos empresários, a realidade dos seus números, além de uma diretoria presente e alinhada, com reuniões periódicas com seus clientes.

Como enviar o seu currículo para uma das vagas?

Como você já pôde ver a lista de cargos do Grupo Focus, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar, sem segredos!

